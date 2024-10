Tak wygląda początek kampanii w Call of Duty: Black Ops 6. Pierwsze osoby już grają

Tytuł jest dostępny w Xbox Game Pass.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami pierwsi gracze już rozpoczęli swoją przygodę w Call of Duty: Black Ops 6. W grze jest dostępny tryb wieloosobowy, o którym kilka dni temu dowiedzieliśmy się sporo informacji oraz kampania fabularna. Na YouTube pojawił się film pokazujący, jak wygląda pierwsze 14 minut misji w trybie solowym. Call of Duty: Black Ops 6 - gameplay z pierwszej misji fabularnej Fabuła w trybie dla jednego gracza w Call of Duty: Black Ops 6 stanowi kontynuację wydarzeń poznanych przez nas w Call of Duty: Black Ops - Cold War. Na początku kampanii przenosimy się do 1991 roku, a misja rozgrywa się w Kuwejcie, azjatyckim państwie znajdującym się koło Arabii Saudyjskiej oraz Iraku. Naszym zadaniem jest przechwycenie konwoju i zdobycie celu VIP. Podczas rozgrywki zobaczymy oczywiście sporo scen walki z użyciem specjalnych wyrzutni rakietowych, broni oraz zdalnie sterowanych samochodów. Całość została nagrana w rozdzielczości 4K oraz w 60 klatkach na sekundę.

W sieci pojawiło się również kilka nagrań prezentujących całość kampanii fabularnej z Call of Duty: Black Ops 6, jednak oczywiście znajdują się na nich spoilery. Jeżeli chcecie zobaczyć tylko efekty graficzne, warto sprawdzić nagranie z początku rozgrywki. Wspomniane filmy mają długość od 6 do 8 godzin - tyle powinno zająć ukończenie trybu dla jednego gracza. Warto dodać, że pierwsi gracze już ocenili tytuł na Steamie - do tej pory 80 procent opinii jest pozytywnych. Wiele osób uzyskało wcześniejszy dostęp do gry zmieniając swoją lokalizację na Nową Zelandię. Korzystanie z tej metody jest jednak dosyć ryzykowne.

GramTV przedstawia:

Jak już wspomnieliśmy, dzisiaj Call of Duty: Black Ops 6 zostanie wydane na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PlayStation 5. Tytuł jest też dostępny w ramach usługi Xbox Game Pass. Ostatnio mogliśmy pobrać tytuł przed premierą, jednak nie odbyło się to bez problemów.

