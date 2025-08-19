Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa wyprzedaż na Steam. Gra inspirowana filmem Ciche miejsce dostępne w rekordowo niskiej cenie

Mikołaj Berlik
2025/08/19 12:00
Horrory, strategie i klasyki w dużych obniżkach na platformie Valve

Na Steamie wystartowała kolejna edycja promocji „Szaleństwo w środku tygodnia”. Tym razem gracze mogą liczyć na zniżki sięgające nawet -90%. Wśród najciekawszych ofert wyróżnia się gra A Quiet Place: The Road Ahead, oparta na popularnej serii filmów „Ciche miejsce”. Produkcja trafiła do sprzedaży w najniższej dotąd cenie 65,99 zł, co może przyciągnąć fanów horrorów i intensywnej rozgrywki fabularnej.

Najlepsze gry w promocji na Steam

Oprócz A Quiet Place: The Road Ahead, w ofercie znalazło się wiele innych ciekawych tytułów w mocno obniżonych cenach. Wśród nich można znaleźć zarówno świeże premiery, jak i sprawdzone klasyki strategii oraz RPG.

Oto kilkanaście najciekawszych promocji:

Mikołaj Berlik
