Fani napotykają problemy z Call of Duty Black Ops 6. Gra jest już dostępna do pobrania

Udostępnienie Call of Duty Black Ops 6 do pobrania spowodowało jeszcze jeden problem. Według osób umieszczających komentarze pod postem oficjalnym postem po udostępnieniu nowej gry pojawiły się problemy z poprzednimi odsłonami Call of Duty. Warto dodać, że nie musimy pobierać całej zawartości - możemy zainstalować wybrane tryby: kampanię, multiplayer oraz zombie.

Jak już wspomnieliśmy, Call of Duty Black Ops 6 zostanie udostępnione na PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 i PlayStation 5. Tytuł jest dostępny do osobnego zakupu, lecz twórcy starają się zapewnić grze popularność poprzez udostępnienie w ramach Xbox Game Pass. Ostatnio poznaliśmy zawartość, jaka będzie dostępna w trybach multiplayer od premiery.