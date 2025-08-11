Tak wygląda pierwszy dzień na planie nowego Spider-Mana. Tom Holland w akcji

Marvel opublikował świeży materiał zza kulis nowego, czwartego już solowego filmu o Spider-Manie, zatytułowanego Spider-Man: Brand New Day. Krótkie nagranie prezentuje momenty z pierwszego dnia pracy ekipy na planie, dając fanom przedsmak tego, co czeka ich w kolejnej odsłonie przygód Człowieka-Pająka.

Ruszają zdjęcia do Spider-Man: Brand New Day

Reżyserią projektu zajmuje się Destin Daniel Cretton, twórca odpowiedzialny wcześniej za Shang-Chi i legendę dziesięciu pierścieni. Choć fabuła wciąż trzymana jest w tajemnicy, Cretton zapewnia, że widzowie otrzymają historię zupełnie inną od wszystkiego, co do tej pory widzieli w MCU. Za scenariusz odpowiadają Erik Sommers i Chris McKenna, czyli duet stojący za sukcesem Spider-Man: Bez drogi do domu.