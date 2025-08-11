Zaloguj się lub Zarejestruj

Tak wygląda pierwszy dzień na planie nowego Spider-Mana. Tom Holland w akcji

Jakub Piwoński
2025/08/11 08:20
Ruszyły zdjęcia do nowego filmu o Człowieku-Pająku.

Marvel opublikował świeży materiał zza kulis nowego, czwartego już solowego filmu o Spider-Manie, zatytułowanego Spider-Man: Brand New Day. Krótkie nagranie prezentuje momenty z pierwszego dnia pracy ekipy na planie, dając fanom przedsmak tego, co czeka ich w kolejnej odsłonie przygód Człowieka-Pająka.

Tom Holland jako Spider-Man
Tom Holland jako Spider-Man

Ruszają zdjęcia do Spider-Man: Brand New Day

Reżyserią projektu zajmuje się Destin Daniel Cretton, twórca odpowiedzialny wcześniej za Shang-Chi i legendę dziesięciu pierścieni. Choć fabuła wciąż trzymana jest w tajemnicy, Cretton zapewnia, że widzowie otrzymają historię zupełnie inną od wszystkiego, co do tej pory widzieli w MCU. Za scenariusz odpowiadają Erik Sommers i Chris McKenna, czyli duet stojący za sukcesem Spider-Man: Bez drogi do domu.

W obsadzie znalazły się dobrze znane twarze i nowe nazwiska. Do roli Hulka powraca Mark Ruffalo, jako Punisher pojawi się Jon Bernthal, a Michael Mando ponownie wcieli się w Scorpiona. Zendaya oraz Jacob Batalon również pojawią się na ekranie, choć szczegóły dotyczące ich udziału pozostają niejasne. Potwierdzono także angaż Sadie Sink. Oczywiście w roli Petera Parkera ponownie zobaczymy Toma Hollanda. To on jest głównym bohaterem filmu, jak i przytoczonego materiały promocyjnego.

GramTV przedstawia:

Wcześniej pokazywaliśmy już pierwsze, zakulisowe zdjęcia z planu. Produkcja dopiero ruszyła, ale już od kilku dni do sieci trafia mnóstwo nowych nagrań z planu. Ten materiał jest jest jednak materiałem oficjalnym. Premiera Spider-Man: Brand New Day została wyznaczona na 31 lipca 2026 roku.

Źródło:https://deadline.com/2025/08/tom-holland-begins-filming-spider-man-brand-new-day-glasgow-1236483129/

Tagi:

Popkultura
Marvel
Spider-Man
zdjęcia
produkcja
Tom Holland
plan zdjęciowy
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


