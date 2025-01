Grał papieża, teraz zagra Władimira Putina. Jude Law w thrillerze politycznym Mag z Kremla

Mówię to z wahaniem, ponieważ jeszcze tak naprawdę nad tym nie zacząłem pracować. To znaczy, zacząłem, ale w tej chwili wygląda to jak wspinaczka na Mount Everest, więc stoję u podnóża wzgórz i patrzę w górę, myśląc: „O Chryste, co ja powiedziałem?”. Często tak się czuję, kiedy mówię „tak”. Myślałem sobie: „O Boże, jak ja to zrobię?”. Ale tak czy inaczej, to ja muszę to rozwiązać.