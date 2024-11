Tak wygląda GTA: The Trilogy - The Definitive Edition po ostatnim patchu. Porównanie zmian na materiale

Zobaczcie, jak prezentuje się GTA: The Trilogy - The Definitive Edition po aktualizacji oświetlenia.

Jak informowaliśmy wczoraj, kolekcja zawierająca odświeżone wersje trzech gier z serii GTA doczekała się zmian . GTA: The Trilogy - The Definitive Edition otrzymało bowiem aktualizację, która wprowadziła między innymi tryb klasycznego oświetlenia na konsolach i PC. Tymczasem w sieci znajdziemy porównanie wersji przed i po aktualizacji.

Trzy kultowe miasta, trzy wspaniałe opowieści. Zagraj w klasyki z trylogii Grand Theft Auto, które zdefiniowały cały gatunek gier: Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas. Tytuły te zostały odświeżone dla nowej generacji konsol i zawierają szeroki wachlarz ulepszeń, w tym nowe otoczenie oraz efekty świetlne, tekstury w wysokiej rozdzielczości, zwiększony dystans renderowania obiektów, sterowanie i celowanie w stylu Grand Theft Auto V, a także wiele więcej. Wasze ukochane światy nabiorą rumieńców dzięki nowej głębi szczegółów. – brzmi opis GTA: The Trilogy - The Definitive Edition.

Jak wspomnieliśmy powyżej, GTA: The Trilogy - The Definitive Edition doczekało się oczekiwanej aktualizacji. W ramach update’u wprowadzono między innymi klasyczny tryb oświetlenia do wersji na komputery osobiste i konsole . Ponadto pojawiła się możliwość biegania w trakcie strzelania w odświeżonym GTA III i GTA: Vice City.

Warto przypomnieć, że GTA: The Trilogy – The Definitive Edition zadebiutowało 11 listopada 2021 roku. Zestaw dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych pozycją zachęcamy do lektury: Recenzja Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.