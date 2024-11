GTA: The Trilogy – The Definitive Edition z nową aktualizacją. Klasyczne oświetlenie i nie tylko

Najnowsza aktualizacja GTA: The Trilogy – The Definitive Edition wprowadza wyczekiwane przez wielu graczy zmiany. Najważniejszą z nich jest wprowadzenie trybu klasycznego oświetlenia do wersji na komputery osobiste i konsole. Dotychczas mogli cieszyć się nim jedynie użytkownicy urządzeń mobilnych.

Od premiery GTA: The Trilogy – The Definitive Edition minęły wczoraj dokładnie 3 lata. Wiele wskazywało na to, że Rockstar Games całkowicie zapomniało o wspomnianej produkcji. Okazuje się jednak, że studio przygotowało dla fanów GTA małą niespodziankę. Kolekcja zawierającą odświeżone wersje trzech odsłon serii Grand Theft Auto doczekała się bowiem nowej aktualizacji.

Na koniec przypomnijmy, że GTA: The Trilogy – The Definitive Edition zadebiutowało 11 listopada 2021 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej kolekcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

