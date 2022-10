Tak wygląda FIFA 23 na Switchu. "To FIFA 19, a twórcy są leniwi"

Trochę mniej zjawiskowo prezentuje się natomiast FIFA 23. Oczywiście możliwości konsoli Nintendo są, jakie są, ale nie zmienia to faktu, że graczom produkcja w tym wydaniu wyjątkowo się nie podoba. W komentarzach można wyczytać porównania 23 do tytułów mobilnych i wersji 18 i 19 – niektórzy piszą, że to jest dokładnie ta sama gra, tylko “EA jest zbyt leniwe”. Jedna osoba proponuje, by zamiast oddzielnych części zrobić jeden tytuł pod nazwą FIFA Forever i wydawać po prostu płatny update, który kosztowałby trochę mniej niż samodzielna produkcja.

Błędy, trailer premierowy i recenzja FIFA 23

Jeśli chodzi o inne ciekawe wieści na temat FIFA 23, to pod tym adresem zobaczycie ciekawe błędy graficzne (drgające bramki, wylot zawodnika w kosmos i takie tam). Z kolei tutaj publikowaliśmy premierowy zwiastun tytułu – na wideo wystąpiły światowe sławy piłki nożnej. Natomiast jeśli jesteście ciekawi, jak sprawuje się FIFA 23 na Xboksie Series X, to koniecznie zajrzyjcie do GRAM-owiej recenzji.