FIFA 23 – zobaczcie ciekawe błędy. Odloty, wesoły mur, tańcząca bramka

Ostatnia odsłona serii FIFA zadebiutowała pod koniec września. Od kilku dni produkcja jest dostępna na pecetach i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X/S i Nintendo Switch. Wiele osób miało już styczność z nową częścią cyklu i wielu się ona podoba, ale na pewno nie jest to gra bez wad. Gracze uwieczniają ciekawe błędy na filmikach i publikują je w internecie. Niektóre zobaczycie na samym dole.

Jak widać, ulepszona technologia HyperMotion (czyli HyperMotion2) nie do końca działa tu tak, jak powinna. Szczególnie uwagę zwraca nietypowe zachowanie ciał zawodników. Na przykład na pierwszym filmie jednego z piłkarzy w pewnym momencie jakaś siła ciągnie ku górze, a innym zdarza się odskakiwać jak oparzonym po kontakcie z piłką. Widzimy tu też drgającą bramkę. Natomiast na drugim filmiku pokazano “wesoły mur” – zawodnicy podskakują sobie zabawnie i nie potrafią ustać w miejscu.

FIFA 23 – nowości

Tegoroczna część cyklu jest ostatnią powstającą we współpracy z FIFA – dalej EA zamierza tworzyć gry pod nazwą EA Sports FC. Do nowości, jakie trafiły do serii, zaliczamy – poza wspomnianym HyperMotion2 – kobiece kluby i mistrzostwa. O pomniejszych udoskonaleniach pisaliśmy tutaj – EA chwaliło się trailerem prezentującym poprawionych kibiców, trawę i siatkę bramki.