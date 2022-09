FIFA 23 na premierowym zwiastunie

Dziś debiutuje najnowsza odsłona serii o piłce kopanej. Tytuł jest dostępny na pecetach i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X/S i Nintendo Switch. Z okazji premiery opublikowano interesujący zwiastun premierowy , który publikujemy na samym dole.

Tegoroczna część cyklu jest ostatnią powstającą we współpracy z FIFA – później EA będzie tworzyć gry piłkarskie pod nazwą EA Sports FC. Jeśli chodzi o nowości, jakie trafiły do serii, to między innymi pojawia się tu HyperMotion2, czyli ulepszona wersja technologii odzwierciedlającej prawdziwe ruchy piłkarzy na murawie. Oprócz tego w cyklu debiutują kobiece kluby i mistrzostwa.

FIFA 23 – listy najlepszych piłkarzy i piłkarek

Już od pewnego czasu wiemy, jacy piłkarze znaleźli się w najlepszej 23. Co dotyczy mężczyzn, Robert Lewandowski jest drugi w tym zestawieniu – pełną listę znajdziecie tutaj. Natomiast w przypadku kobiet czołowe miejsca zajmują Alexia Putellas z FC Barcelona Femeni, Sam Kerr z Chelsea (czyli twarz okładki tegorocznej odsłony FIFA) i Wendie Renard z francuskiego klubu Olympique Lyon. Pełne zestawienie TOP 23 kobiecej piłki zobaczycie na stronie producenta.