Tak powstawał soundtrack do Assassin’s Creed Shadows. Zespół The Flight opowiada o swoich inspiracjach

Twórcy opowiedzieli między innymi o tym, że dążąc do autentyczności, sięgnęli po klasyczne japońskie instrumenty, takie jak choćby Sho.

Muzyka zawsze odgrywała kluczową rolę w kreowaniu klimatu każdej części Assassin’s Creed. Za ścieżkę dźwiękową Shadows ponownie odpowiada duet The Flight (Joe Henson i Alexis Smith), który wcześniej stworzył wysoko oceniony soundtrack do Odyssey.

Od premiery pierwszej części w 2007 roku, Assassin’s Creed łączył historię ze światem fikcji, snując spiski na temat starożytnego zakonu Asasynów. Seria przenosiła graczy w różne epoki – od renesansowych Włoch po rewolucję amerykańską. Ostatnie odsłony zagłębiły się jeszcze dalej w przeszłość. Odyssey przeniosło akcję do starożytnej Grecji, a Valhalla opowiadała o najazdach wikingów na Anglię. Teraz Shadows zabiera graczy do feudalnej Japonii, o co prosili od bardzo dawna.

Tak naprawdę musieliśmy napisać cztery różne ścieżki dźwiękowe, które jednocześnie muszą ze sobą współgrać. To było wyzwanie, ale to właśnie kochamy.

Dla kompozytorów oznaczało to jednak duże wyzwanie – muzyka musiała pasować zarówno do skradania się, jak i brutalnych walk. Zamiast tworzyć jeden uniwersalny soundtrack, The Flight zdecydowali się na ekstremalne różnice w stylu, co sprawiło, że cała ścieżka dźwiękowa trwa aż 3 godziny i 40 minut – prawie dwa razy więcej niż w przypadku Odyssey. Joe Henson skomentował ten proces:

To było niesamowite, ale też przerażające – przypominać sobie tę bogatą historię tuż przed rozpoczęciem nowego projektu.

Pierwszym krokiem było skomponowanie pięciominutowych motywów muzycznych dla każdej postaci, które miały odzwierciedlać ich historię. W przypadku Naoe, jej temat muzyczny oparto na tradycyjnej japońskiej glinianej piszczałce, tworząc melodię, którą – jak tłumaczy kompozytor - „można by zagrać dziecku, a ono mogłoby ją powtórzyć”. W miarę jak Naoe rozwija się i przeistacza w przebiegłą zabójczynię, muzyka staje się mroczniejsza. Aby podkreślić jej kontrolę nad sytuacją, The Flight dodali warstwy szeptanych dialogów i szybkie perkusyjne rytmy.

Podobnie jak Naoe, Yasuke również zaczyna swoją historię od tragedii, ale jako wojownik jego muzyka ma wolniejsze tempo i głębsze brzmienie. Smith dodał, że cała gra ma mroczny ton i chcieli to podkreślić za pomocą muzyki. Dlatego w soundtracku pojawia się wiele zniekształconych dźwięków, ale też spokojniejsze momenty, jak w utworze „Matters Of The Heart”, który towarzyszy wątkom romantycznym Yasuke:

Większość soundtracku jest mroczna i dynamiczna, ale ‘Matters Of The Heart’ to rzadka chwila spokoju i piękna.

Ubisoft bardzo dbał o historyczną dokładność, konsultując się z historykami i badaczami, choć było wokół tego sporo kontrowersji i wiele osób jest innego zdania. Również The Flight czerpali inspiracje z tradycyjnych japońskich instrumentów, takich jak shakuhachi (flet bambusowy) i Nagoya harp. Jednym z pomysłów było użycie Sho, klasycznego japońskiego instrumentu dętego, ale jego unikalne, mroczne brzmienie bardziej pasowało do Zakonu Templariuszy – głównych antagonistów gry.

Na rynku istnieją już inne gry osadzone w feudalnej Japonii, jak choćby Ghost of Tsushima czy Sekiro: Shadows Die Twice. The Flight chcieli, aby ich muzyka wyróżniała się czymś nowym, o czym wspomniał Henson:

W sercu Assassin’s Creed zawsze tkwi science fiction, dlatego chcieliśmy nadać ścieżce dźwiękowej nowoczesne brzmienie.

Duet inspirował się muzyką hip-hopową i popem, zwłaszcza twórczością Wu-Tang Clan, który sam czerpał wpływy z japońskiej muzyki:

Obaj wywodzimy się z popu, a nie tradycyjnej muzyki filmowej, dlatego słuchaliśmy też awangardowego popu. „Uwielbiamy wszystko, co przesuwa granice.

Akurat to ostatnie wzbudzało wśród graczy sporo kontrowersji. Wielu z nich uważało, że ten element wybijał z imersji podróży po feudalnej Japonii.

Jak wy oceniacie soundtrack w najnowszym Assassin’s Creed Shadows? My mieliśmy co do niego mieszane odczucia.