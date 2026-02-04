Wiemy już, co stanie się z ostatnim, tajemniczym projektem Davida Lyncha

Śmierć Davida Lyncha przyniosła falę refleksji nad jego twórczością, a także przypomnienie, że ostatnie lata jego kariery były naznaczone projektami, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Jednym z niezrealizowanych projektów był Unrecorded Night tworzone dla Netflix. To mogła być ostatnia szansa Lyncha na stworzenie filmu lub serialu. Miały w nim wystąpić Laura Dern i Naomi Watts. Okazuje się, że jest realna szansa, by fani zapoznali się ze scenariuszem tego tajemniczego projektu.

Scenariusz ostatniego projektu Davida Lyncha ma zostać opublikowany

Dobra wiadomość napłynęła od Jennifer Lynch, córki reżysera, która na Reddicie potwierdziła plan publikacji scenariuszy: