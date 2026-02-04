Wiemy już, co stanie się z ostatnim, tajemniczym projektem Davida Lyncha

Córka reżysera potwierdza plany. Czy to zaspokoi ciekawość fanów?
Śmierć Davida Lyncha przyniosła falę refleksji nad jego twórczością, a także przypomnienie, że ostatnie lata jego kariery były naznaczone projektami, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Jednym z niezrealizowanych projektów był Unrecorded Night tworzone dla Netflix. To mogła być ostatnia szansa Lyncha na stworzenie filmu lub serialu. Miały w nim wystąpić Laura Dern i Naomi Watts. Okazuje się, że jest realna szansa, by fani zapoznali się ze scenariuszem tego tajemniczego projektu.
Scenariusz ostatniego projektu Davida Lyncha ma zostać opublikowany
Dobra wiadomość napłynęła od Jennifer Lynch, córki reżysera, która na Reddicie potwierdziła plan publikacji scenariuszy:
Scenariusze ‘Unrecorded Night’ prawdopodobnie zostaną opublikowane przeze mnie i moje rodzeństwo, aby pokazać to, co nie mogło zostać zrealizowane, tym, którzy by to pokochali. Proszę wszystkich, aby poczekali na oficjalne wydanie i nie szukali prawdopodobnie nieautoryzowanych wersji, które mogłyby zniszczyć piękne dzieło, które stworzył tata. Jak miliony innych ludzi, jesteśmy wielkimi fanami jego twórczości i chcemy, aby była dzielona i celebrowana w każdy dobry sposób. Wiemy, że jest na nią zapotrzebowanie i czujemy potrzebę spełnienia darów taty najlepiej, jak potrafimy.
Wielu, którzy widzieli scenariusz, pozostaje niewielu, w tym operator Peter Deming, współpracujący z Lynchem przy ostatnim Twin Peaks. Deming w rozmowie z The Film Stage zdradza pierwsze szczegóły:
Krótko przed jego śmiercią — no, mniej więcej rok wcześniej, bo to było przed COVID — powstało ‘Unrecorded Night’, które napisał. Czytałem je, a nawet poszliśmy raz na rekonesans lokalizacji. Potem przyszło COVID i wszystko zostało wstrzymane, projekt nigdy nie ruszył ponownie.
Deming doprecyzowuje, że projekt miał być niezależny od Twin Peaks:
GramTV przedstawia:
To zdecydowanie coś oryginalnego… Miało być dużo odcinków, bo David naprawdę lubił to, co nazywał ‘kontynuowaną historią’… ‘Unrecorded Night’ było podobne. Przeczytanie tego zajęło mi trzy podejścia, bo było tak obszerne, ale zdecydowanie nie było to ‘Twin Peaks’. To była naprawdę ciekawa… tajemnica, powiedziałbym.
Pomimo nieukończenia produkcji, koncepcja była klasycznie lynchowska — tajemnicza opowieść w scenerii starego Hollywood, kontynuująca motywy Zagubionej autostrady, Mulholland Drive, Inland Empire. Jennifer Lynch i jej rodzeństwo planują wkrótce udostępnić scenariusze, aby fani mogli poznać to, czego ojciec nie zdążył zrealizować.
David Lynch odszedł od nas na początku 2025 roku. Pozostawił po sobie niezapomniane dziedzictwo filmowe.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!