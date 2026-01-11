Zaloguj się lub Zarejestruj

Tajemniczy projekt The Sims to teraz gra mobilna. Ale Maxis ma też dla fanów coś specjalnego

Jakub Piwoński
2026/01/11 15:00
Co prawda Project Rene jednak nie jest The Sims 5, ale wszystko wskazuje na to, że ta kontynuacja i tak nadejdzie, jako kolejny etap „ewolucji” serii Maxis.

Zespół Maxis ujawnił pierwszą dużą porcję informacji w 2026 roku, rozwiewając część wątpliwości wokół przyszłości serii The Sims. Najważniejsza nowość dotyczy Project Rene, który – wbrew dawnym spekulacjom – nie jest kryptonimem The Sims 5, lecz samodzielnym projektem nastawionym na urządzenia mobilne.

Projekt Rene będzie grą mobilną. The Sims 5 na horyzoncie

W nowym wpisie na oficjalnym blogu twórcy potwierdzili, że Project Rene powstaje jako społeczna, kooperacyjna gra life-sim w modelu mobile-first. Produkcja ma kłaść nacisk na wspólną zabawę, eksplorację świata i interakcje między graczami. Zaprezentowano także pierwsze ujęcie z wersji pre-alfa sygnowane logo The Sims Labs. Jednocześnie podkreślono, że Project Rene nie zastąpi The Sims 4, a sam projekt na przestrzeni lat znacząco „ewoluował”. Choć mowa o podejściu mobilnym, niewykluczone są także inne platformy, w tym PC.

Równolegle Maxis zapewnia, że The Sims 4 będzie dalej rozwijane. Gra, obecna na rynku od 2014 roku, wciąż otrzymuje nowe dodatki – czego dowodem jest niedawny wyciek rozszerzenia Royalty and Legacy. Twórcy zapowiadają też budowę „rodziny nowych doświadczeń z uniwersum The Sims” na PC i konsolach, z naciskiem na klasyczną rozgrywkę single-player.

To właśnie sformułowanie o „The Sims 4 i kolejnym etapie ewolucji” rozpaliło spekulacje fanów. Choć Maxis nie mówi wprost o The Sims 5, wiele wskazuje na to, że nowa odsłona serii może być już w planach. Wiadomo jedynie, że ponad połowa zespołu deweloperskiego pracuje nad przyszłymi projektami, a więcej informacji ma zostać ujawnionych w kolejnych miesiącach.

Pierwsze, robocze ujęcie Projectu Rene
Pierwsze, robocze ujęcie Projectu Rene

Źródło:https://gamerant.com/sims-4-new-evolution-game-sequel-project-rene-mobile/

Jakub Piwoński

