Tajemniczy projekt The Sims to teraz gra mobilna. Ale Maxis ma też dla fanów coś specjalnego

Co prawda Project Rene jednak nie jest The Sims 5, ale wszystko wskazuje na to, że ta kontynuacja i tak nadejdzie, jako kolejny etap „ewolucji” serii Maxis.

Zespół Maxis ujawnił pierwszą dużą porcję informacji w 2026 roku, rozwiewając część wątpliwości wokół przyszłości serii The Sims. Najważniejsza nowość dotyczy Project Rene, który – wbrew dawnym spekulacjom – nie jest kryptonimem The Sims 5, lecz samodzielnym projektem nastawionym na urządzenia mobilne.

Projekt Rene będzie grą mobilną. The Sims 5 na horyzoncie

W nowym wpisie na oficjalnym blogu twórcy potwierdzili, że Project Rene powstaje jako społeczna, kooperacyjna gra life-sim w modelu mobile-first. Produkcja ma kłaść nacisk na wspólną zabawę, eksplorację świata i interakcje między graczami. Zaprezentowano także pierwsze ujęcie z wersji pre-alfa sygnowane logo The Sims Labs. Jednocześnie podkreślono, że Project Rene nie zastąpi The Sims 4, a sam projekt na przestrzeni lat znacząco „ewoluował”. Choć mowa o podejściu mobilnym, niewykluczone są także inne platformy, w tym PC.