Gotowi na „deskorolkową grę nowej generacji”? Nadchodzi Skate Style

Studio Zellah Games oficjalnie zapowiedziało Skate Style, określając swój projekt jako „deskorolkową grę nowej generacji”. Tytuł zmierza na PC i zadebiutuje na platformie Steam w 2026 roku. Jednym z kluczowych elementów produkcji ma być wbudowany edytor animacji, który pozwoli graczom szczegółowo definiować własny styl jazdy.
Skate Style zapowiedziane. Twórcy mówią o „deskorolkowej grze nowej generacji”
Gra przeniesie nas do realistycznie odwzorowanych, rzeczywistych miejsc znanych ze sceny skateboardowej. Wśród zapowiedzianych lokacji znalazły się ulice Barcelony, w tym charakterystyczne place i zaułki, a także praska Stalin Plaza. Mapy mają wyróżniać się wysokim poziomem szczegółowości i oddaniem charakteru prawdziwych spotów. Skate Style ma łączyć system rozgrywki oparty na fizyce z zaawansowanymi narzędziami animacyjnymi, dzięki czemu każda wykonana sztuczka może wyglądać inaczej, a gracze mogą tworzyć autorskie style.
Istotnym elementem Skate Style będzie rozbudowany edytor postaci, pozwalający na precyzyjne kształtowanie wyglądu skatera. Gracze otrzymają możliwość modyfikowania sylwetki, twarzy, fryzury, ubioru oraz konfiguracji sprzętu, dzięki czemu każda postać ma być unikalna. Uzupełnieniem tego systemu jest narzędzie do tworzenia powtórek i klipów wideo, oferujące filmowe kamery, zwolnione tempo oraz dynamiczne ujęcia, co ma ułatwić dzielenie się przejazdami ze społecznością.
Twórcy zapowiadają również wsparcie dla modyfikacji, udostępnianie powtórek oraz regularne aktualizacje zawartości. W założeniu Skate Style ma funkcjonować nie tylko jako gra, ale również jako platforma dla twórców i fanów deskorolki. Oprawa wizualna ma korzystać z nowoczesnych technologii graficznych, w tym ray tracingu na wydajniejszych konfiguracjach, przy jednoczesnym zachowaniu płynności działania na słabszym sprzęcie, takim jak Steam Deck, gdzie gra ma działać w zakresie 40–60 klatek na sekundę przy niższych ustawieniach.
