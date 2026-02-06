Gotowi na „deskorolkową grę nowej generacji”? Nadchodzi Skate Style

Studio Zellah Games oficjalnie zapowiedziało Skate Style, określając swój projekt jako „deskorolkową grę nowej generacji”. Tytuł zmierza na PC i zadebiutuje na platformie Steam w 2026 roku. Jednym z kluczowych elementów produkcji ma być wbudowany edytor animacji, który pozwoli graczom szczegółowo definiować własny styl jazdy.

Skate Style zapowiedziane. Twórcy mówią o „deskorolkowej grze nowej generacji”

Gra przeniesie nas do realistycznie odwzorowanych, rzeczywistych miejsc znanych ze sceny skateboardowej. Wśród zapowiedzianych lokacji znalazły się ulice Barcelony, w tym charakterystyczne place i zaułki, a także praska Stalin Plaza. Mapy mają wyróżniać się wysokim poziomem szczegółowości i oddaniem charakteru prawdziwych spotów. Skate Style ma łączyć system rozgrywki oparty na fizyce z zaawansowanymi narzędziami animacyjnymi, dzięki czemu każda wykonana sztuczka może wyglądać inaczej, a gracze mogą tworzyć autorskie style.