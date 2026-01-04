Czy to już ostatni dodatek do The Sims 4? Nadciąga Royalty and Legacy

Już wkrótce otrzymamy 21 dodatek do gry The Sims, który jednocześnie może być tym ostatnim.

The Sims 4 już wkrótce ponownie się rozrośnie, a wszystko za sprawą dodatku Royalty & Legacy. Będzie to już 21 dodatek do gry od czasu jej premiery we wrześniu 2014 roku. Fani od dłuższego czasu zastanawiali się, co jeszcze trafi do popularnego symulatora życia, choć niemal pewne było, że pojawi się przynajmniej jeszcze jedno rozszerzenie. The Sims 4: Royalty and Legacy z kolejnym dodatkiem Jak się jednak okazuje, świeżo odkryty dodatek Royalty & Legacy może być ostatnim pełnoprawnym rozszerzeniem wydanym do The Sims 4. Electronic Arts najwyraźniej planuje zakończyć wsparcie gry po ponad dekadzie regularnego dostarczania nowej zawartości dla najlepiej sprzedającej się odsłony serii.

Niedawno zauważono, że południowokoreańska komisja ratingowa zarejestrowała The Sims 4: Royalty & Legacy jako 21 dodatek, a potencjalnie również finałowy w historii gry. W opublikowanym 26 grudnia wpisie możemy przeczytać: 21 dodatek do The Sims 4 pozwala graczom zostać arystokratami i zbudować długowieczną dynastię.

GramTV przedstawia:

Zapowiada się więc idealne zwieńczenie ponad dziesięcioletniej historii The Sims 4. Możliwość tworzenia trwałej dynastii w królewskich realiach wydaje się godnym pożegnaniem z tytułem, który przez lata był nieustannie rozwijany. Koreańska komisja przyznała rozszerzeniu kategorię wiekową “od 15 lat”, uzasadniając ją obecnością pośrednich i ograniczonych treści seksualnych oraz realistycznych przejawów przemocy, czyli elementów, które od dawna są charakterystyczne dla serii The Sims. Zgłoszenie zostało złożone przez Electronic Arts Korea Ltd. i choć jest to pierwszy taki rating dla Royalty & Legacy, z dużym prawdopodobieństwem nie będzie ostatni. W momencie publikacji nie znaleziono jeszcze analogicznych wpisów w bazach ESRB ani PEGI. Zazwyczaj tego typu klasyfikacje pojawiają się na kilka dni lub tygodni przed oficjalną zapowiedzią ze strony dewelopera lub wydawcy. To oznacza, że możemy być bardzo blisko pełnego ujawnienia tego, co może okazać się ostatnim dodatkiem do The Sims 4 w historii.