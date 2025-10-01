Zaloguj się lub Zarejestruj

Silent Hill 1 Remake w pełnej produkcji. Bloober Team rozwija także kilka innych tajemniczych tytułów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/01 13:50
0
0

Po premierze Cronosa, ekipa Bloober Team rozpoczęła pełną produkcję remake’u pierwszego Silent Hilla.

Bloober Team, polskie studio odpowiedzialne za świetnie przyjęty remake Silent Hill 2 oraz ostatnio wydane Cronos: The New Dawn, oficjalnie rozpoczęło pełną produkcję Silent Hill 1 Remake. Informacja została ujawniona podczas ostatniego spotkania z akcjonariuszami.

Silent Hill 1 Remake
Silent Hill 1 Remake

Prace nad Silent Hill 1 Remake ruszyły pełną parą

Jak potwierdził zarząd studia, Bloober Team działa obecnie w podziale na dwie główne ekipy. Jedna z nich pracuje nad odświeżeniem kultowego Silent Hill 1, druga zaś zajmuje się “innym projektem”, którego szczegółów na razie nie zdradzono.

Remake Silent Hill 2 ukazał się w październiku 2024 roku i zebrał bardzo wiele pozytywnych recenzji, stając się jednym z najlepiej ocenianych horrorów ostatnich lat. Gra na nowo zdefiniowała klasykę z 2001 roku i pokazała, że Bloober Team potrafi wiernie, a jednocześnie świeżo odtworzyć legendę gatunku. W tej sytuacji oczekiwania wobec studia są ogromne. Fani nie mogą się doczekać, aby zobaczyć jak Bloober Team podejdzie do odświeżenia pierwszej części Silent Hill, która dla wielu graczy była pierwszym spotkaniem z mrocznym miasteczkiem.

GramTV przedstawia:

Oryginalny Silent Hill zadebiutował w 1999 roku na konsoli PlayStation. Szybko stał się jednym z najbardziej kultowych i przerażających tytułów w historii gier, a miasteczko Silent Hill do dziś pozostaje ikoną horroru na równi z Raccoon City z serii Resident Evil. Gra wyznaczyła nowe standardy dla gatunku survival horror, a jej klimat i fabuła inspirowały kolejne produkcje, także poza światem gier, między innymi pod pod postacią filmów pełnomatrażowych.

Podczas spotkania z inwestorami studio wspomniało także o innych projektach. Oprócz Silent Hill 1 Remake i drugiego, tajemniczego tytułu, zewnętrzny zespół Bloobera rozwija obecnie pięć dodatkowych produkcji. Choć nie podano żadnych dat, trzeba pamiętać, że Silent Hill 2 Remake powstawał około pięciu lat. Oznacza to, że na premierę odświeżonego Silent Hill 1 przyjdzie fanom zapewne jeszcze trochę poczekać.

Przy okazji sprawdźcie naszą recenzję Silent Hill f.

Źródło:https://insider-gaming.com/silent-hill-1-remake-now-in-production-bloober

Tagi:

News
horror
Bloober Team
remake
survival horror
survival
Silent Hill
tworzenie gier
Silent Hill 2 Remake
horror psychologiczny
polska gra
Silent Hill 1 Remake
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112