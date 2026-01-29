Fani Donkey Kong Country zachwyceni tym remakiem wykonanym przez AI

Możemy zobaczyć, jak ten klasyk wyglądałby, gdyby Nintendo wypuściło go w 2026 roku.

YouTube jest obecnie zalany „remake’ami AI”, które zazwyczaj pozostawiają wiele do życzenia jeżeli chodzi o styl – paradoksalnie to właśnie z tego powodu mają one ogromną liczbę fanów. Jednak kanał Bando do Gato pokazał coś zupełnie innego. Wykorzystując zaawansowane narzędzia AI, twórca wziął na warsztat statyczne obrazy z klasycznego Donkey Kong Country i tchnął w nie życie, tworząc wizję, która wygląda po prostu obłędnie. Donkey Kong Country – dlaczego to AI jest inne? To, co wyróżnia ten projekt, to absolutne poszanowanie art style'u oryginału. Zamiast zamieniać Donkey Konga w hiperrealistycznego goryla z National Geographic, AI odtworzyło ten specyficzny, lśniący, „plastikowy” look modeli CG, które studio Rare stworzyło w latach 90.

Dla przypomnienia: Rare budowało wtedy pełne modele 3D na potężnych stacjach roboczych Silicon Graphics, a następnie zamieniało je w 2D sprite’y, by SNES był w stanie je udźwignąć. Ten projekt AI to w zasadzie powrót do tamtych korzeni – tak właśnie wyglądałaby gra, gdyby Nintendo miało wtedy dzisiejszą moc obliczeniową. John Papadopoulos z DSOGaming słusznie zauważa, że choć Nintendo Switch 2 jest już dostępne, to szanse na to, by konsola wygenerowała taką grafikę w czasie rzeczywistym, są bliskie zeru. Stylistyka oparta na tak gęstym oświetleniu i detalach futra wymagałaby od przenośnego sprzętu prawdziwych cudów.

Pojawił się jednak genialny pomysł: filtry AI dla emulatorów. Można to porównać do emulatora SNES-a, który zamiast zwykłego upscalingu, podmienia w locie tekstury i modele na te wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Ponieważ procesor i RAM mogłyby nie wyrobić z generowaniem tego w czasie rzeczywistym, emulator mógłby pobierać gotowe paczki „AI Assets” dla konkretnego tytułu. Na trzech opublikowanych filmach możemy zobaczyć niemal wszystkie kultowe poziomy – od dżungli, przez jaskinie, aż po podwodne etapy.