Nowy projekt powiązany z Bloober Team. Tajemnicze odliczanie do 15 lutego

W sieci pojawiło się odliczanie, które może zapowiadać nowy projekt związany z Bloober Team, choć wszystko wskazuje na inicjatywę typu second party.

Na stronie internetowej powiązanej z nazwą „Remo” uruchomiono zegar odliczający czas do 15 lutego. Na dole witryny widnieje informacja sugerująca związek z Bloober Team, co szybko przyciągnęło uwagę graczy i branżowych obserwatorów. Pierwsze analizy wskazują jednak, że nie chodzi o nową autorską grę studia.

Bloober Team – czym jest tajemniczy projekt „Remo”

Według dostępnych informacji projekt ma być realizowany w ramach Broken Mirror Games, czyli wydawniczego działu Bloober Team. To istotna wskazówka, ponieważ Broken Mirror Games zajmuje się projektami second party – tworzonymi przez zewnętrznych deweloperów, ale finansowanymi lub wydawanymi przez większego partnera. W tym przypadku coraz częściej pojawia się kontekst Nintendo.