Nowy projekt powiązany z Bloober Team. Tajemnicze odliczanie do 15 lutego

Mikołaj Berlik
2026/01/01 14:00
0
0

W sieci pojawiło się odliczanie, które może zapowiadać nowy projekt związany z Bloober Team, choć wszystko wskazuje na inicjatywę typu second party.

Na stronie internetowej powiązanej z nazwą „Remo” uruchomiono zegar odliczający czas do 15 lutego. Na dole witryny widnieje informacja sugerująca związek z Bloober Team, co szybko przyciągnęło uwagę graczy i branżowych obserwatorów. Pierwsze analizy wskazują jednak, że nie chodzi o nową autorską grę studia.

Bloober Team

Bloober Team – czym jest tajemniczy projekt „Remo”

Według dostępnych informacji projekt ma być realizowany w ramach Broken Mirror Games, czyli wydawniczego działu Bloober Team. To istotna wskazówka, ponieważ Broken Mirror Games zajmuje się projektami second party – tworzonymi przez zewnętrznych deweloperów, ale finansowanymi lub wydawanymi przez większego partnera. W tym przypadku coraz częściej pojawia się kontekst Nintendo.

GramTV przedstawia:

Możliwe, że tajemniczy „Project M” może być produkcją przygotowywaną specjalnie dla Nintendo, a Bloober Team pełniłby rolę wydawcy lub partnera produkcyjnego. Nie byłaby to więc kolejna gra twórców Layers of Fear czy Silent Hill 2 Remake, lecz zupełnie odrębny projekt realizowany przez inne studio. Warto podkreślić, że określenie „zapewne” pojawiające się w spekulacjach jasno wskazuje na brak oficjalnego potwierdzenia.

Na ten moment odliczanie do 15 lutego pozostaje jedyną konkretną informacją. Jeśli przypuszczenia się potwierdzą, możemy mieć do czynienia z pierwszą większą zapowiedzią Broken Mirror Games jako aktywnego wydawcy projektów second party. Oficjalne szczegóły poznamy dopiero po zakończeniu licznika.

Tagi:

News
zapowiedź
plotka
Bloober Team
ogłoszenie
tajemnica
polskie studia
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

