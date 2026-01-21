Tainted Grail: The Fall of Avalon z wielkim sukcesem. Polska produkcja przekroczyła magiczną barierę

Deweloperzy z polskiej ekipy Questline oraz wydawca, firma Awaken Realms, oficjalnie potwierdzili, że Tainted Grail: The Fall of Avalon przekroczyło próg miliona sprzedanych egzemplarzy. To imponujący wynik dla produkcji, która swoją drogę rozpoczynała w programie Early Access, stawiając na bliską współpracę ze społecznością. Po dwóch latach szlifowania mechanik i rozbudowywania zawartości, tytuł ostatecznie zadebiutował w wersji 1.0 w maju 2025 roku, trafiając równocześnie na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Tainted Grail: The Fall of Avalon – świetny wynik sprzedaży

Z okazji tego sukcesu twórcy opublikowali nowy zwiastun. Choć nie przynosi on świeżych informacji o nadchodzących nowościach, stanowi doskonałą wizytówkę gry – skupia się na prezentacji różnorodnych, mrocznych środowisk, unikalnych projektów przeciwników oraz widowiskowych starć z bossami. Dodatkowo, aby zachęcić nieobecnych jeszcze na Avalonie graczy, tytuł został przeceniony o 20 procent na platformie Steam. Promocja obejmuje nie tylko podstawową wersję gry, ale również dodatek Sanctuary of Sarras.