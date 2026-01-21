Zaloguj się lub Zarejestruj

Tainted Grail: The Fall of Avalon z wielkim sukcesem. Polska produkcja przekroczyła magiczną barierę

Mikołaj Berlik
2026/01/21 17:10
Questline i Awaken Realms mają powody do świętowania.

Deweloperzy z polskiej ekipy Questline oraz wydawca, firma Awaken Realms, oficjalnie potwierdzili, że Tainted Grail: The Fall of Avalon przekroczyło próg miliona sprzedanych egzemplarzy. To imponujący wynik dla produkcji, która swoją drogę rozpoczynała w programie Early Access, stawiając na bliską współpracę ze społecznością. Po dwóch latach szlifowania mechanik i rozbudowywania zawartości, tytuł ostatecznie zadebiutował w wersji 1.0 w maju 2025 roku, trafiając równocześnie na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Tainted Grail: The Fall of Avalon
Tainted Grail: The Fall of Avalon – świetny wynik sprzedaży

Z okazji tego sukcesu twórcy opublikowali nowy zwiastun. Choć nie przynosi on świeżych informacji o nadchodzących nowościach, stanowi doskonałą wizytówkę gry – skupia się na prezentacji różnorodnych, mrocznych środowisk, unikalnych projektów przeciwników oraz widowiskowych starć z bossami. Dodatkowo, aby zachęcić nieobecnych jeszcze na Avalonie graczy, tytuł został przeceniony o 20 procent na platformie Steam. Promocja obejmuje nie tylko podstawową wersję gry, ale również dodatek Sanctuary of Sarras.

Przypomnijmy, że Tainted Grail: The Fall of Avalon to mroczna interpretacja legend arturiańskich. Gracze trafiają na wyspę Avalon, wyniszczoną przez plagę Czerwonej Śmierci oraz tajemniczą siłę zwaną Wyrdness, która mutuje wszystko, czego dotknie. Wcielamy się w rolę skazańca, który w ostatniej chwili zostaje uratowany przez tajemniczego rycerza, by ostatecznie wyruszyć w niemożliwą misję odnalezienia resztek splugawionej duszy króla Artura. Historia została dodatkowo pogłębiona w rozszerzeniu Sanctuary of Sarras, które przenosi nas do podwodnej lokacji zamieszkanej przez tych, którzy próbowali uciec przed zarazą.

Jak już wspomnieliśmy, polskie Tainted Grail: The Fall of Avalon dostępne jest na PC, Xbox Series X/S, a także PlayStation 5.

Mikołaj Berlik
1
fruwak1980
Gramowicz
Dzisiaj 01:48

Gra z kategorii Z czyli w mojej skali ocen 0/10.Odtwórcza miernota będąca totalną zrzynką z kilkunastu gier a efektem jest kolejny paździerzowy blockbuster będący jedynie marniutką imitacją gier planszowych.




