Ta wyczekiwana adaptacja kultowej gry jednak powstaje i to dla Netflix. Reżyser: „Jesteśmy w całkiem dobrym miejscu”

To trudna adaptacja, więc jest wiele rzeczy do ustalenia i zrobienia dobrze. W Netflixie zaszły zmiany w reżimie, więc wszystko się zatrzymuje i nabiera nowej energii, zatrzymuje się i nabiera nowej energii, i myślę, że jesteśmy w całkiem dobrym miejscu, szczerze mówiąc.

Początkowo za scenariusz odpowiadał Michael Green (Logan), jednak obecnie pieczę nad tekstem sprawuje Justin Rhodes, który ma doświadczenie z adaptacjami gier – pracował m.in. przy projektach opartych na Unreal Tournament i Warhammer 40,000 dla Ukrytego poziomu. Lawrence zdradził, że przed spotkaniem z Rhodesem otrzymał już szkic scenariusza, co może oznaczać, że prace nad filmem wreszcie ruszyły z miejsca.

Na razie nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się premiery, ale jasne jest jedno – projekt nie został anulowany, mimo strajków, trudności budżetowych i typowych zakrętów produkcyjnych. W dobie sukcesów takich adaptacji gier jak Fallout, The Last of Us czy Sonic, Netflix nadal widzi potencjał w ekranizacji klasycznego tytułu studia Irrational Games.