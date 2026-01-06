Ta usunięt scena z serialu To: Witajcie w Derry może ujawniać ważną postać z sezonu 2

Serial okazał się na tyle wielkim hitem, że jego drugi sezon jest przesądzony. Fani już teraz zastanawiają się, w jakim kierunku tym razem pójdzie fabuła.

Serial To: Witajcie w Derry od początku dawał sygnały, że każdy sezon będzie osadzony w innej epoce i konfrontował bohaterów z różnymi wersjami Pennywise’a. Finał pierwszego sezonu potwierdził te zapowiedzi, pokazując, że postacie mogą wykorzystywać wiedzę o przeszłości. Retrospekcje odsłaniały fragmenty życia mieszkańców Derry w 1908 i 1935 roku.

To: Witajcie w Derry – usunięta scena ujawnia postać z drugiego sezonu

Teraz uwagę fanów przykuła usunięta scena, którą w mediach społecznościowych opublikowała Alixandra Fuchs, grająca Terri Bainbridge, matkę Lilly. W scenie Lilly zadaje matce pytania o dorastanie i niebezpieczne wydarzenia w mieście, nawiązując do masakry gangu Bradleya z 1935 roku. Terri odpowiada, że złe rzeczy zdarzają się wszędzie, ale najważniejsze jest skupienie się na dobru, co sugeruje, że jej postać może odegrać istotną rolę w kolejnym sezonie.