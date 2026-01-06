Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta usunięt scena z serialu To: Witajcie w Derry może ujawniać ważną postać z sezonu 2

Jakub Piwoński
2026/01/06 16:00
Serial okazał się na tyle wielkim hitem, że jego drugi sezon jest przesądzony. Fani już teraz zastanawiają się, w jakim kierunku tym razem pójdzie fabuła.

Serial To: Witajcie w Derry od początku dawał sygnały, że każdy sezon będzie osadzony w innej epoce i konfrontował bohaterów z różnymi wersjami Pennywise’a. Finał pierwszego sezonu potwierdził te zapowiedzi, pokazując, że postacie mogą wykorzystywać wiedzę o przeszłości. Retrospekcje odsłaniały fragmenty życia mieszkańców Derry w 1908 i 1935 roku.

To: Witajcie w Derry
To: Witajcie w Derry

To: Witajcie w Derry – usunięta scena ujawnia postać z drugiego sezonu

Teraz uwagę fanów przykuła usunięta scena, którą w mediach społecznościowych opublikowała Alixandra Fuchs, grająca Terri Bainbridge, matkę Lilly. W scenie Lilly zadaje matce pytania o dorastanie i niebezpieczne wydarzenia w mieście, nawiązując do masakry gangu Bradleya z 1935 roku. Terri odpowiada, że złe rzeczy zdarzają się wszędzie, ale najważniejsze jest skupienie się na dobru, co sugeruje, że jej postać może odegrać istotną rolę w kolejnym sezonie.

Scena pokazuje, że Terri Bainbridge, choć nieobecna w głównych wątkach pierwszego sezonu, będzie mogła wprowadzić nowe informacje o historii Derry, a także o rodzinie Lilly. To zacieranie granic mitologii To daje nadzieję na jeszcze bardziej złożone wątki w sezonie 2, w którym poznanie młodej Terri może ujawnić także historię Morrisa Bainbridge’a, jej męża i ojca Lilly.

Choć scena została ostatecznie usunięta, pozwala fanom snuć teorie o roli Terri i innych postaci w kolejnych odcinkach. Najwyraźniej historia Derry wciąż kryje wiele tajemnic.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/it-welcome-to-derry-deleted-scene-may-reveal-major-season-2-character-was-hiding-in-plain-sight/

Popkultura
horror
HBO
usunięta scena
serial telewizyjny
To: Witajcie w Derry
Jakub Piwoński

