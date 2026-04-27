Lord of the Rings Online kończy 19 lat. Kultowa gra z Władcy Pierścieni zyskała funkcję, na którą fani czekali od dawna

Już 30 kwietnia posiadacze kont zyskają dostęp do osiedli mieszkalnych w Rivendell, czyli słynnej elfiej enklawy, w której Bilbo spędził spokojne lata po swoich licznych przygodach. To właśnie tam gracze będą mogli nabywać domy i traktować je jako swoje stałe miejsce pobytu.

Po latach oczekiwań The Lord of the Rings Online wprowadza jedną z najbardziej wyczekiwanych funkcji. Gracze wreszcie mogą kupować nieruchomości w jednej z najbardziej malowniczych lokacji Śródziemia i osiąść tam na stałe, podążając śladami Bilbo Baggins.

Twórcy uprzedzają, że na początku może dojść do sporego zainteresowania i wyścigu po najlepsze działki, jednak zadbano o rozwiązanie tego problemu. Wraz z wykupywaniem kolejnych domów automatycznie będą otwierane nowe dzielnice, co ma zapobiec szybkiemu wyczerpaniu dostępnych lokacji.

Dotarcie do nowych terenów nie powinno sprawić trudności. Najprostszą drogą jest spacer na południowy zachód od stajni w Rivendell, tuż przed mostem prowadzącym przez charakterystyczne drzewo. Alternatywnie można skorzystać z biura pośrednika w Bree i udać się do tablicy ogłoszeń w Lalia’s Market, gdzie dostępne są oferty działek.

Wprowadzenie nieruchomości w Rivendell to element obchodów dziewiętnastej rocznicy gry. Twórcy świętują ją także dodatkowymi aktywnościami. Już teraz w gospodzie The Prancing Pony dostępne są nowe misje, a na graczy czekają nagrody, w tym paczki fajerwerków oraz inne bonusy, które można zdobywać do 12 maja.

Nowa funkcja pojawia się w momencie, gdy inne MMORPG wciąż eksperymentują z systemem mieszkań, jak choćby World of Warcraft, który nadal rozwija własne podejście do tego elementu rozgrywki. Tymczasem Lord of the Rings Online pokazuje, że nawet po niemal dwóch dekadach można skutecznie rozszerzać zawartość gry o długo wyczekiwane przez fanów rozwiązania.