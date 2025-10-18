Ta odsłona serii Obcy od ponad 30 lat dzieli fanów. Sigourney Weaver: "To zupełnie inny film"

Jedni uważają Obcy 3 za najgorszy film w serii, inni z kolei widzą w nim coś wyjątkowego.

Choć Obcy 3 Davida Finchera od ponad trzech dekad dzieli fanów, Sigourney Weaver wciąż stoi po stronie filmu i jego reżysera. Podczas panelu na New York Comic Con aktorka ponownie stanęła w obronie mocno krytykowanej kontynuacji, która – jak wiadomo – niemal złamała Finchera na początku kariery i na kilka lat zamroziła serię. Obcy 3 – od ponad 30 lat dzieli fanów Weaver podkreśliła, że mimo licznych kontrowersji i problemów na planie, szanuje decyzję studia o powierzeniu filmu młodemu reżyserowi z wyrazistą wizją. Jak przyznała, od początku miała pełne zaufanie do Finchera i wierzyła w jego pomysł na mroczniejszą odsłonę cyklu.

Podoba mi się, bo jest zupełnie inny od dwóch pierwszych części. Uważałam, że Fox mądrze postąpiło, wybierając utalentowanych reżyserów, którzy chcieli stworzyć coś zupełnie innego z historią Obcego… Miałam pełne zaufanie do Davida – powiedziała aktorka Co ciekawe, Obcy 3 wielokrotnie zmieniał kształt na etapie scenariusza. Gwiazda serii przyznała też, że nigdy nie była fanką tej wersji scenariusza autorstwa Vincenta Warda, w której Ripley trafiała do klasztoru w kosmosie. Byli w nim wszyscy ci mnisi w kosmosie, w czymś w rodzaju średniowiecznego ogrodu. Moja postać, jak sądzę, rozbiła się, a ja byłam w śpiączce przez połowę filmu. Nie byłam zachwycona tym scenariuszem – wspominała.

Choć sama produkcja „trójki” była dla Finchera koszmarem (producenci mocno krępowali mu ręce), Weaver do dziś uważa, że film ma znaczenie i nie należy go porównywać z poprzednimi częściami. Co ciekawe, podobnego zdania jest Christopher Nolan, który kilka lat temu przyznał, że już po pierwszym seansie Obcego 3 uznał Finchera za „nowego Ridleya Scotta”. Dziś, ponad 30 lat po premierze, Obcy 3 nadal pozostaje tematem gorących dyskusji. Dla jednych to niedoceniony, nihilistyczny koszmar science fiction (do tej grupy zalicza się autor tych słów), dla innych – kinowa porażka, od której sam Fincher się odcina. W 2003 roku pojawiła się co prawda dłuższa, 30-minutowa wersja montażowa, jednak reżyser do dziś twierdzi, że nigdy nie zobaczymy prawdziwej wersji reżyserskiej. Legenda Obcego 3 trwa więc w najlepsze. Przeczytaj także artykuł o serii Obcy

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





