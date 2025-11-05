Sydney Sweeney wywołała burzę tą reklamą, ale kontrowersje najwyraźniej jej nie ruszyły

Sydney Sweeney w końcu zabrała głos w sprawie kampanii American Eagle, która wywołała burzę. W rozmowie z magazynem GQ aktorka znana z roli w serialu Euforia, podkreśliła, że kontrowersje nie miały na nią wpływu. Jak zapewnia “Nie pozwala innym ludziom definiować, kim jest”.

Kampania, oparta na sloganie „Sydney Sweeney ma świetne dżinsy” (gra słów z „świetnymi genami”), wywołała oburzenie w internecie. Krytycy twierdzili, że reklama gloryfikuje białe pochodzenie i szczupłą sylwetkę aktorki, a niektórzy porównywali ją do „nazistowskiej propagandy”. Do sprawy odniósł się nawet Donald Trump: – „Jeśli Sydney Sweeney jest zarejestrowaną republikanką, uważam, że jej reklama jest fantastyczna!”.

Wiedziałam, do czego służy ta reklama i to były świetne dżinsy. Noszę je codziennie, więc reakcja nie wpłynęła na mnie w żaden sposób.

Sweeney nazwała te komentarze „surrealistycznymi”, ale sama nie zwracała uwagi na kontrowersje: – „Po prostu odłożyłam telefon. Kręciłam codziennie »Euforię«, więc niewiele widziałam”. Aktorka przyznała, że zdawała sobie sprawę z doniesień o wzroście akcji American Eagle o 38%, ale nie pozwoliło to, by sprawa ją dotknęła.

Obecnie Sweeney promuje film biograficzny Christy o bokserce Christy Martin. Odniosła się też do potencjalnej krytyki politycznej: – „Jeśli ktoś z powodu opinii w internecie nie chce oglądać moich projektów, mam nadzieję, że coś innego otworzy mu oczy na sztukę i naukę, a mnie to nie dotknie”. Warto dodać, że niedawno pojawiły się także doniesienia, że aktorka jest brana pod uwagę do roli dziewczyny Bonda.

Przypominamy reklamę, która rozpaliła internet do czerwoności: