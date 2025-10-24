Zaloguj się lub Zarejestruj

Jeden z najlepszych reżyserów chciał nakręcić nowy film z Gwiezdnych wojen. Disney mu odmówił

2025/10/24 12:00
Wytwórnia konsekwentnie odrzuca propozycje znanych twórców.

Przed kilkoma dniami Adam Driver ujawnił, że przez dwa lata pracował z reżyserem Stevenem Soderberghiem nad filmem osadzonym w uniwersum Gwiezdnych wojen. Projekt nosił roboczy tytuł The Hunt for Ben Solo i miał skupić się na wewnętrznej przemianie bohatera, który wcześniej krył się pod imieniem Kylo Ren. Aktor opowiedział, że Lucasfilm był mocno zainteresowany pomysłem, a do napisania scenariusza zaangażowano Scotta Z. Burnsa znanego z filmu Contagion. Driver podkreślił, że tekst zachwycił go jak mało który w jego karierze.

Gwiezdne wojny – David Fincher chciał nakręcić film dla Lucasfilm

Według doniesień Soderbergh w ubiegłym roku zanurzył się bez reszty w sagę zapoczątkowaną przez George’a Lucasa i intensywnie analizował jej świat. Mimo rosnącego entuzjazmu projektu w Lucasfilm pomysł nie zyskał ostatecznej aprobaty w strukturach Disneya. Gdy sprawą zainteresowali się Bob Iger oraz Alan Bergman zapadła decyzja o przerwaniu prac. Internetowe dyskusje po tej informacji pokazują, że widzowie byli ciekawi autorskiego spojrzenia twórcy takich filmów jak Traffic czy Ocean’s Eleven na historię syna Lei i Hana.

To nie pierwszy przypadek gdy uznany reżyser zostaje odsunięty od marki. Guillermo del Toro marzył o własnym filmie poświęconym Jabbie ale ten plan również został skasowany. Teraz dowiedzieliśmy się, że również David Fincher, twórca kultowego Siedem i Znaków, rozmawiał z Lucasfilm na temat projektu rozgrywającego się po wydarzeniach z części IX. Fincher miał przejawiać sporą chęć dołączenia do sagi lecz wymagał pełnej kontroli montażowej, a na to studio nie chciało się zgodzić.

Zamiast wizji przygotowywanych przez rozchwytywanych autorów przyszłe filmy osadzone po trylogii sequeli trafiły w ręce twórców takich jak Shawn Levy czy Simon Kinberg. Czas pokaże czy ich pomysły przekonają publiczność która wciąż czeka na odważniejsze pomysły w uniwersum Star Wars.

