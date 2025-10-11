Diane Keaton nie żyje. Nagrodzona Oscarem aktorka miała 79 lat

Odeszła gwiazda m.in. trylogii Ojca Chrzestnego.

Amerykańskie media poinformowały o śmierci uznanej aktorki, Diane Keaton. Uwielbiana gwiazda, której filmowa kariera trwała ponad pół wieku, zmarła w wieku 79 lat. Była jedną z najważniejszych postaci współczesnego kina, nagrodzoną Oscarem i wielokrotnie nominowaną do najważniejszych nagród filmowych. Dla wielu widzów na zawsze pozostanie Annie Hall, bohaterką kultowej komedii Woody’ego Allena z 1977 roku. Foto: Paramount Pictures Zmarła Diane Keaton Keaton urodziła się 5 stycznia 1946 roku w Los Angeles jako Diane Hall. Już w szkole średniej interesowała się teatrem i muzyką, a na scenie po raz pierwszy wystąpiła w adaptacji Tramwaju zwanego pożądaniem Tennessee Williamsa. Po krótkiej przygodzie z college’em przeniosła się do Nowego Jorku, gdzie zaczęła karierę aktorską pod nazwiskiem panieńskim swojej matki. W 1968 roku zadebiutowała na Broadwayu w musicalu Hair, wzbudzając uwagę krytyków i producentów swoją charyzmą oraz konsekwentnym odmawianiem udziału w scenie nagości, która była znakiem rozpoznawczym spektaklu.

W 1969 roku rozpoczęła współpracę z Woodym Allenem w sztuce Zagraj to jeszcze raz, Sam. Ich artystyczna i osobista relacja wkrótce przerodziła się w jedno z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii kina. Wkrótce później Keaton zdobyła pierwsze duże filmowe role. W Ojcu chrzestnym Francisa Forda Coppoli wcieliła się w Kay Adams, partnerkę Michaela Corleone granego przez Ala Pacino. Wystąpiła także w kontynuacji z 1974 roku, budując wizerunek aktorki zdolnej do kreowania zarówno subtelnych emocji, jak i wyrazistych portretów psychologicznych. Największy przełom przyszedł w 1977 roku wraz z premierą Annie Hall. Jej rola nie tylko przyniosła jej Oscara dla najlepszej aktorki, ale także uczyniła ją ikoną stylu i jednym z symboli kina tamtej dekady. Sama aktorka wielokrotnie podkreślała, że rola Annie była odbiciem jej własnej osobowości i doświadczeń. Choć przez lata była kojarzona z komediami Allena, konsekwentnie unikała zaszufladkowania. Wystąpiła w dramatycznym W poszukiwaniu idealnego kochanka, w psychologicznym Wnętrza czy w głośnym Czerwoni w reżyserii Warrena Beatty’ego, za co otrzymała drugą nominację do Oscara. Kolejne nominacje przyniosły jej role w Pokoju Marvina oraz romantycznej komedii Lepiej późno niż później u boku Jacka Nicholsona. W 1990 roku powróciła także do roli Kay Adams w Ojcu chrzestnym III.

Oprócz aktorstwa realizowała się także jako reżyserka, producentka, autorka książek i fotografka. Wyreżyserowała między innymi film Rodzinka z piekła rodem oraz Gorąca linia, a także odcinki seriali telewizyjnych. Była producentką głośnego filmu Słoń w reżyserii Gusa Van Santa. Jej pasją było także ratowanie zabytkowych domów i architektury w Kalifornii. W 2017 roku otrzymała prestiżową nagrodę American Film Institute za całokształt twórczości. Woody Allen, który wręczał jej wyróżnienie, żartował w swoim stylu, nawiązując do jej niezmiennej elegancji. Zamiast tradycyjnego przemówienia Keaton odśpiewała piosenkę „Seems Like Old Times”, którą wykonywała w Annie Hall. Mimo sukcesów zawodowych, życie prywatne aktorki pozostawało poza światłem reflektorów. Choć była związana między innymi z Woodym Allenem, Warrenem Beattym i Alem Pacino, nigdy nie wyszła za mąż. Skupiła się na wychowaniu dwójki adoptowanych dzieci, córki Dexter i syna Duke’a. W ostatnich latach Keaton rzadziej pojawiała się na dużym ekranie, choć wciąż chętnie angażowała się w różnorodne projekty artystyczne. Jej późniejsze role nie zdobywały już takiego uznania jak w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, jednak jej status legendy kina pozostawał niezachwiany.

