Nie żyje Agnieszka Maciąg. Ikona polskiego modelingu miała 56 lat

W wieku 56 lat odeszła Agnieszka Maciąg – ikona polskiego modelingu lat 90. Informację o jej śmierci podał mąż, fotograf Robert Wolański. Nieoficjalnie mówi się, że przyczyną był nowotwór.

AKPA

Odeszła Agnieszka Maciąg

Maciąg rozpoczęła karierę pod koniec lat 80. i szybko trafiła na światowe wybiegi. Współpracowała z renomowanymi domami mody, m.in. Lagerfeldem, Cardinem czy Escadą, a jej obecność odnotowała także amerykańska telewizja – pojawiła się w programie Good Morning America.