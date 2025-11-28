Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie żyje Agnieszka Maciąg. Ikona polskiego modelingu miała 56 lat

Jakub Piwoński
2025/11/28 07:40
0
0

Żegnamy słynną modelkę.

W wieku 56 lat odeszła Agnieszka Maciąg – ikona polskiego modelingu lat 90. Informację o jej śmierci podał mąż, fotograf Robert Wolański. Nieoficjalnie mówi się, że przyczyną był nowotwór.

Agnieszka Maciąg
Agnieszka Maciąg
AKPA

Odeszła Agnieszka Maciąg

Maciąg rozpoczęła karierę pod koniec lat 80. i szybko trafiła na światowe wybiegi. Współpracowała z renomowanymi domami mody, m.in. Lagerfeldem, Cardinem czy Escadą, a jej obecność odnotowała także amerykańska telewizja – pojawiła się w programie Good Morning America.

W drugiej połowie lat 90. zwróciła się ku muzyce, wydając album Marakesz 5:30. Wystąpiła też w teledysku zespołu De Mono. Widzowie znali ją również z telewizji i kina – gościnnie występowała w serialu Niania i w filmie Czas surferów. Prowadziła też talk-show Siedem pokus, w którym rozmawiała z artystami i sportowcami. Równocześnie publikowała poezję i poradniki, rozwijając działalność literacką. W mediach społecznościowych była aktywna do końca, dzieląc się myślami z zakresu lifestyle’u. Tak brzmi jej ostatni wpis:

GramTV przedstawia:

Wdzięczność zaczyna się od jednego prostego słowa „dziękuję”, ale żeby nadać jej moc, trzeba poczuć ją cały sercem. Im częściej mówisz „dziękuję”, tym intensywniej promieniuje i wibruje w Twoim ciele i życiu niosąc dobroczynną przemianę.

Maciąg była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej mody lat 90., współtworząc ówczesny obraz branży i biorąc udział w licznych projektach artystycznych. W ostatnich miesiącach wycofała się z życia publicznego z powodu nawrotu choroby nowotworowej.

Tagi:

Popkultura
śmierć
modelka
aktorka
modeling
Agnieszka Maciąg
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112