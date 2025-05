Ta legendarna polska gra jeszcze nigdy nie była tak tania. Xbox przecenia do granic możliwości

Niedawno informowaliśmy o wyjątkowej promocji na grę Wiedźmin 3: Dziki Gon w wersji na Nintendo Switch. Teraz okazuje się, że także użytkownicy konsol Xbox mogą liczyć na ogromne rabaty. Microsoft Store przygotował imponującą ofertę, obniżając ceny jednej z najwyżej ocenianych gier wszech czasów aż o 90%.

Wiedźmin 3 w promocji na Xbox

W podstawowej wersji Wiedźmin 3 dostępny jest obecnie za jedyne 12,99 zł (wcześniej 129 zł), natomiast Edycja Kompletna, zawierająca dodatki Serca z Kamienia oraz Krew i Wino, kosztuje teraz 39,99 zł zamiast 199 zł. To najniższe ceny w historii tego tytułu na konsolach Xbox. Promocja potrwa tylko do 27 maja i obejmuje zarówno Xbox One, jak i Xbox Series X|S, z ulepszoną wersją dla nowej generacji konsol.