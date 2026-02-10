Serialowy Harry Potter z licznymi zmianami wśród profesorów Hogwartu. Wątek Draco Malfoya będzie nieco inny

Potwierdzono nowe szczegóły nadchodzącego serialu HBO.
Szef HBO w jednym z najnowszych wywiadów przyznał, że premiera Harry’ego Pottera będzie największym wydarzeniem na ich platformie, jeżeli nie w całej historii streamingu. Twórcy będą mieli wystarczająco czasu, aby wiernie przenieść powieść J.K. Rowling na ekran. Mimo to już w pierwszym sezonie znajdzie się sporo zmian, a teraz kolejne zostały potwierdzone przez jednego z twórców. Nadchodząca adaptacja nie ograniczy się wyłącznie do historii widzianej oczami młodego czarodzieja, lecz pokaże znacznie szerszy obraz świata magii, w tym życie profesorów Hogwartu oraz rodziny Malfoyów.
Harry Potter – w serialu poznamy perspektywę również Draco Malfoya
Już wcześniej ujawniono, że w serialu pojawi się profesor Cuthbert Binns, którego lekcje Historii Magii pominięto w filmach. Wiadomo także, że Lucjusz Malfoy zostanie wprowadzony znacznie wcześniej niż w pierwowzorze i zobaczymy go już w pierwszym sezonie. Nowe szczegóły zdradził Lox Pratt, aktor wcielający się w Draco Malfoya. W rozmowie z magazynem 1883 potwierdził on, że ekipa kręci sceny nie tylko w Hogwarcie, lecz także w posiadłości Malfoyów, a serial pokaże prywatne życie nauczycieli.
Myślę, że w tej adaptacji można zobaczyć znacznie więcej niż w książkach. Książki są w dużej mierze prowadzone zza ramienia Harry’ego, co jest świetne i tak samo pokazano to w filmach. Francesca Gardiner i Mark Mylod wielokrotnie mówili w wywiadach, że tutaj zobaczymy o wiele więcej. Widzimy wszystkich nauczycieli w ich małych pokojach. Widzimy Draco w domu. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale są świetne sceny w jego domu, które pozwalają zrozumieć, jaki naprawdę jest.
Każda adaptacja, która wprowadza zmiany względem oryginału, wzbudza dyskusje wśród fanów. W przypadku Harry’ego Pottera oczekiwanie wierności wobec książek jest zrozumiałe, ale najwyraźniej twórcy chcą znaleźć dla swojej produkcji własną tożsamość.
Format serialowy daje znacznie więcej czasu niż dwugodzinny film, co otwiera drzwi zarówno do przywrócenia scen pominiętych wcześniej, jak i do pogłębienia postaci oraz rozbudowy fabuły. Będzie to szczególnie istotne w pierwszych sezonach, ponieważ początkowe tomy serii są stosunkowo krótkie. Aby wypełnić kilka godzin materiału, konieczne jest dodanie nowych elementów, które wzbogacą historię, nie naruszając jej ducha.
Rozszerzenie wątków profesorów Hogwartu może okazać się jednym z najciekawszych aspektów serialu. Dotychczas widzowie znali nauczycieli głównie z lekcji, a ich codzienne życie pozostawało tajemnicą. Serial ma szansę pokazać, gdzie mieszkają, jak funkcjonują poza zajęciami i jakie sekrety skrywa sam zamek.
Podobnie wygląda sytuacja z rodziną Malfoyów. Draco początkowo był raczej jednowymiarowym antagonistą, lecz z czasem jego postać nabierała głębi, głównie dzięki relacjom rodzinnym. Wprowadzenie tych elementów wcześniej może uczynić go bardziej złożonym bohaterem od samego początku i nadać jego historii większy ciężar emocjonalny.
Przypomnijmy, że premiery serialowej wersji Harry’ego Pottera doczekamy się dopiero w 2027 roku.
