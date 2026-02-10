Serialowy Harry Potter z licznymi zmianami wśród profesorów Hogwartu. Wątek Draco Malfoya będzie nieco inny

Szef HBO w jednym z najnowszych wywiadów przyznał, że premiera Harry’ego Pottera będzie największym wydarzeniem na ich platformie, jeżeli nie w całej historii streamingu. Twórcy będą mieli wystarczająco czasu, aby wiernie przenieść powieść J.K. Rowling na ekran. Mimo to już w pierwszym sezonie znajdzie się sporo zmian, a teraz kolejne zostały potwierdzone przez jednego z twórców. Nadchodząca adaptacja nie ograniczy się wyłącznie do historii widzianej oczami młodego czarodzieja, lecz pokaże znacznie szerszy obraz świata magii, w tym życie profesorów Hogwartu oraz rodziny Malfoyów.

Harry Potter – w serialu poznamy perspektywę również Draco Malfoya

Już wcześniej ujawniono, że w serialu pojawi się profesor Cuthbert Binns, którego lekcje Historii Magii pominięto w filmach. Wiadomo także, że Lucjusz Malfoy zostanie wprowadzony znacznie wcześniej niż w pierwowzorze i zobaczymy go już w pierwszym sezonie. Nowe szczegóły zdradził Lox Pratt, aktor wcielający się w Draco Malfoya. W rozmowie z magazynem 1883 potwierdził on, że ekipa kręci sceny nie tylko w Hogwarcie, lecz także w posiadłości Malfoyów, a serial pokaże prywatne życie nauczycieli.