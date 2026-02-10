Kontynuacja wielkiego hitu science fiction została skasowana? Gra zniknęła ze Steam przed swoją premierą

Z katalogu Steama w tajemniczych okolicznościach zniknęła gra Blade Runner 2033: Labyrinth, czyli zapowiedziana w 2023 roku cyberpunkowa przygodówka od Annapurna Interactive. Produkcja miała trafić na komputery osobiste oraz konsole i opowiadać historię osadzoną pomiędzy wydarzeniami z pierwszego filmu a Blade Runner 2049. Projekt przez długi czas pozostawał bez daty premiery, a teraz jego przyszłość stoi pod dużym znakiem zapytania.

Blade Runner 2033: Labyrinth skasowane ze Steam. Gra została anulowana?

Na karcie produktu w serwisie Steam pojawił się krótki, lecz wymowny komunikat informujący, że tytuł nie jest już dostępny w sklepie. Annapurna Interactive nie wydała dotąd oficjalnego oświadczenia, które wyjaśniałoby, czy produkcja została anulowana, czy jedynie czasowo wycofana z dystrybucji.