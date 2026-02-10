Kontynuacja wielkiego hitu science fiction została skasowana? Gra zniknęła ze Steam przed swoją premierą

Z katalogu Steama w tajemniczych okolicznościach zniknęła gra Blade Runner 2033: Labyrinth, czyli zapowiedziana w 2023 roku cyberpunkowa przygodówka od Annapurna Interactive. Produkcja miała trafić na komputery osobiste oraz konsole i opowiadać historię osadzoną pomiędzy wydarzeniami z pierwszego filmu a Blade Runner 2049. Projekt przez długi czas pozostawał bez daty premiery, a teraz jego przyszłość stoi pod dużym znakiem zapytania.
Blade Runner 2033: Labyrinth skasowane ze Steam. Gra została anulowana?
Na karcie produktu w serwisie Steam pojawił się krótki, lecz wymowny komunikat informujący, że tytuł nie jest już dostępny w sklepie. Annapurna Interactive nie wydała dotąd oficjalnego oświadczenia, które wyjaśniałoby, czy produkcja została anulowana, czy jedynie czasowo wycofana z dystrybucji.
Blade Runner 2033: Labyrinth miał wypełnić fabularną lukę między filmami Ridleya Scotta i Denisa Villeneuve’a, przenosząc graczy do ponurego, deszczowego świata po katastrofalnym ataku, który zmienił oblicze uniwersum. Z czasem nad projektem zaczęły jednak zbierać się ciemne chmury. W 2024 roku branżę obiegła informacja o masowym odejściu pracowników Annapurna Interactive, co wywołało pytania o przyszłość wewnętrznych projektów studia. Choć firma zapewniała wówczas, że prace będą kontynuowane, obecne wydarzenia mogą sugerować poważniejsze problemy.
Od Annapurna Interactive, Blade Runner 2033: Labyrinth przywraca cenioną markę do świata gier po raz pierwszy od 25 lat.
Akcja Blade Runner 2033 rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z oryginalnego filmu a rokiem 2049 i pokazuje świat po Blackoucie, niszczycielskim ataku terrorystycznym, który doprowadził do upadku korporacji Tyrell oraz zakończenia produkcji replikantów.
Więcej szczegółów o grze zostanie ujawnionych w nadchodzących miesiącach, dlatego warto śledzić tę stronę Steam w oczekiwaniu na aktualizacje – czytamy w opisie gry.
