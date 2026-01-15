Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta gra zdziwiła wszystkich. Debiut w Game Passie zapoczątkował sukces sprzedażowy

2026/01/15 14:30
Niepozorna gra z Armenii radzi sobie na Steamie zaskakująco dobrze.

Quarantine Zone: The Last Check od kilku dni notuje coraz lepsze rezultaty na Steamie. Gra utrzymuje się obecnie na czwartej pozycji w rankingu tytułów generujących najwyższe przychody, co jest sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jej niszowy charakter i brak dużej kampanii marketingowej.

Quarantine Zone: The Last Check
Quarantine Zone: The Last Check – wyniki sprzedaży i pierwsze recenzje

Popularność produkcji potwierdzają także dane dotyczące aktywności graczy. Przedwczoraj liczba osób bawiących się jednocześnie przekroczyła 31 tysięcy, co jest świetnym wynikiem.

Tytuł doczekał się już pierwszej recenzji branżowej. Serwis Xbox Era ocenił Quarantine Zone: The Last Check na 7,5/10, chwaląc przyjemny i angażujący gameplay oraz interesujący motyw rozbudowy bazy. Jednocześnie redakcja zwróciła uwagę na problemy techniczne, w tym wolne czasy ładowania oraz błędy związane z doczytywaniem tekstur.

Opinie graczy na Steamie są spójne z odbiorem krytyków. Gra ma obecnie status „w większości pozytywnej”, a 76% użytkowników poleca ją innym. Quarantine Zone: The Last Check dostępne jest wyłącznie na PC, a mimo to wciąż notuje rosnące zainteresowanie, co czyni z niej jedną z bardziej zaskakujących premier ostatnich tygodni.

