Ta gra zdziwiła wszystkich. Debiut w Game Passie zapoczątkował sukces sprzedażowy

Niepozorna gra z Armenii radzi sobie na Steamie zaskakująco dobrze.

Quarantine Zone: The Last Check od kilku dni notuje coraz lepsze rezultaty na Steamie. Gra utrzymuje się obecnie na czwartej pozycji w rankingu tytułów generujących najwyższe przychody, co jest sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jej niszowy charakter i brak dużej kampanii marketingowej.

Quarantine Zone: The Last Check – wyniki sprzedaży i pierwsze recenzje

Popularność produkcji potwierdzają także dane dotyczące aktywności graczy. Przedwczoraj liczba osób bawiących się jednocześnie przekroczyła 31 tysięcy, co jest świetnym wynikiem.