Ta gra zdziwiła wszystkich. Debiut w Game Passie zapoczątkował sukces sprzedażowy

Niepozorna gra z Armenii radzi sobie na Steamie zaskakująco dobrze.
Quarantine Zone: The Last Check od kilku dni notuje coraz lepsze rezultaty na Steamie. Gra utrzymuje się obecnie na czwartej pozycji w rankingu tytułów generujących najwyższe przychody, co jest sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jej niszowy charakter i brak dużej kampanii marketingowej.
Quarantine Zone: The Last Check – wyniki sprzedaży i pierwsze recenzje
Tytuł doczekał się już pierwszej recenzji branżowej. Serwis Xbox Era ocenił Quarantine Zone: The Last Check na 7,5/10, chwaląc przyjemny i angażujący gameplay oraz interesujący motyw rozbudowy bazy. Jednocześnie redakcja zwróciła uwagę na problemy techniczne, w tym wolne czasy ładowania oraz błędy związane z doczytywaniem tekstur.
GramTV przedstawia:
Opinie graczy na Steamie są spójne z odbiorem krytyków. Gra ma obecnie status „w większości pozytywnej”, a 76% użytkowników poleca ją innym. Quarantine Zone: The Last Check dostępne jest wyłącznie na PC, a mimo to wciąż notuje rosnące zainteresowanie, co czyni z niej jedną z bardziej zaskakujących premier ostatnich tygodni.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!