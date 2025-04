Ta gra miała premierę niedawno, szybko stała się hitem i równie szybko zapowiedziano jej filmową adaptację. W roli głównej topowa gwiazda

Split Fiction, najnowsza kooperacyjna gra akcji od Hazelight Studios miała swoją premierę na początku marca i szybko stała się hitem. Zaowocowało to nie tylko tym, że t wórcy gry od razu zabrali się do pracy przy kolejnym projekcie . Postanowiono także zaadaptować Split Fiction na film.

Za scenariusz filmu odpowiadają Rhett Reese i Paul Wernick, duet znany z pracy nad Deadpool & Wolverine. Projekt realizuje firma Story Kitchen (dawniej dj2 Entertainment), specjalizująca się w adaptacjach gier wideo — to właśnie oni stali za sukcesem filmowej serii Sonic: Szybki jak błyskawica i pracują także nad produkcjami opartymi na takich tytułach jak It Takes Two, Just Cause czy Streets of Rage.