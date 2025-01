Wicked najlepszym filmem 2024. Tak twierdzi Oliver Stone

Oliver Stone, legendarny reżyser takich dzieł jak Pluton i Urodzeni mordercy, zaskoczył wszystkich swoją entuzjastyczną opinią na temat musicalu Wicked w reżyserii Johna M. Chu. W emocjonalnym wpisie na platformie X Stone określił film mianem najlepszego, jaki widział w tym roku, wyrażając swoje uznanie zarówno dla wizji reżyserskiej, jak i aktorskich kreacji. Zgadzacie się z jego opinią?

Stone nie szczędził pochwał podkreślając “zmysłowość i inteligencję filmu”. Określił Chu mianem „piekielnie dobrego filmowca” i docenił jego umiejętność współpracy z hollywoodzkim studiem, co – jak zauważył – samo w sobie jest osiągnięciem. Reżyser słowa uznania skierował także do kreacji aktorskich.

Nie znałem tych dwóch aktorek, ale jakie to zaskakujące, że ich występy są tak świeże i różne. Ariana Grande to cud słodyczy z jej błyszczącymi oczami – kto, zastanawiam się, mógł urodzić tak zachwycające stworzenie z bajki? A Cynthia Erivo wnosi głębię i inteligencję do Elphaby, Złej Czarownicy z Oz, co jest bardzo wzruszające!