Gra od niedawna dostępna na Xbox Game Pass może być największym zaskoczeniem tego roku

Zbiera bardzo wysokie oceny. To kolejna gra z katalogu Game Pass, która weszła do zestawienia najlepszych gier roku.

Abiotic Factor, survivalowa gra od studia Deep Field Games i wydawcy Playstack, trafiła prosto do Xbox Game Pass 22 lipca i szybko okazała się jednym z największych zaskoczeń roku. Produkcja zajmuje obecnie siódme miejsce w rankingu najlepiej ocenianych gier 2025 roku według Metacritic, z wynikiem 88 punktów. Abiotic Factor wśród najlepszych gier 2025 roku Gra wyprzedza m.in. Kingdom Come Deliverance 2, Monster Hunter Wilds, Mario Kart World, Deltarune i DOOM: The Dark Ages, choć nadal ustępuje takim tytułom jak Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince czy Death Stranding 2. O najlepszych grach tego roku pisaliśmy więcej wcześniej, ale wówczas Abiotic Factor nie było jeszcze w zestawieniu.

Od premiery, która odbyła się 22 lipca, tytuł dostępny jest bez dodatkowych kosztów w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass, co pozwoliło graczom zaoszczędzić 34,99 USD (124,99 zł). Twórcy aktywnie wspierają projekt – już w dniu premiery udostępniono łatkę eliminującą problemy wykryte podczas testów. Abiotic Factor to gra survivalowa z elementami craftingu, którą można przechodzić samodzielnie lub w kooperacji z maksymalnie pięcioma innymi graczami. Tytuł mocno przypomina klimatem Half-Life, co podkreślają zarówno recenzenci, jak i społeczność.

Produkcja zebrała także znakomite opinie na Steamie – gra posiada ocenę „przytłaczająco pozytywną”, opartą na 27 513 recenzjach, z których aż 96% jest pozytywnych. Podobnie wysoko oceniana jest również w sklepie Xbox. Nie wiadomo jeszcze, jak długo Abiotic Factor pozostanie w katalogu Xbox Game Pass, ale gracze nie mają wątpliwości, że to jeden z największych niespodziewanych hitów roku. Co więcej, obecnie aż trzy z najlepiej ocenianych gier 2025 roku trafiły do usługi Microsoftu już w dniu premiery, co czyni ofertę Game Pass wyjątkowo atrakcyjną.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.






