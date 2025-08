To, jak na razie, najlepsze gry 2025 roku. Sprawdź, czy znasz je wszystkie

Mamy już półmetek 2025 roku, więc to idealny moment na krótkie podsumowanie. Pierwsze sześć miesięcy przyniosło premiery, które nie tylko zdobyły wysokie uznanie recenzentów, ale też już teraz typowane są do głównych nagród na The Game Awards. O jakości tych tytułów świadczą średnie ocen w serwisie Metacritic – wiele z nich przekroczyło magiczne 90 punktów.

Najlepsze gry pierwszej połowy 2025 roku według Metacritic

To zaskakujące, ale na szczycie tej listy są nowe edycje klasyków z serii The Legend of Zelda na Nintendo Switch 2. Dalej jest już bardziej różnorodnie. Tuż za hitami Nintendo znalazło się klimatyczna produkcja jRPG Clair Obscur: Expedition 33 oraz długo oczekiwane Death Stranding 2: On The Beach od Hideo Kojimy. Do tego świetnie ocenione niespodzianki, takie jak Blue Price czy Split Fiction, oraz powroty znanych marek: Donkey Kong, Kingdom Come i Monster Hunter.

Najwyżej oceniane gry 2025 roku (stan na sierpień) – via Metacritic: