Ta gra Blizzarda ma już 10 lat i swego czasu miała konkurować z League of Legends. Zapowiedziano kilka atrakcji z okazji rocznicy

Przypomnijmy, że Heroes of the Storm to sieciowa gra typu MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), w której gracze toczą mecze 5 na 5, kierując postaciami znanymi z innych uniwersów Blizzarda – takich jak Warcraft, StarCraft, Diablo czy Overwatch. Tytuł miał premierę 2 czerwca 2015 roku i stanowił próbę połączenia rozgrywki MOBA z uproszczonymi mechanikami drużynowymi, co wyróżniało go na tle konkurencji. Kiedy gra debiutowała, była szeroko postrzegana jako odpowiedź Blizzarda na sukces takich tytułów jak League of Legends czy Dota 2. Z czasem gra zyskała wierną społeczność graczy, mimo że Blizzard ograniczył rozwój tytułu po 2018 roku.

Najwyraźniej, Blizzard wciąż stara się promować tytuł i zachęcać do jego ogrywania. Szczegóły dotyczące aktualizacji dostępne są w oficjalnym komunikacie Blizzarda.