Blizzard świętuje drugą rocznicę Diablo 4 i kończy Powrót Beliala. I tym razem Matka pobłogosławi

Blizzard ogłosił rozpoczęcie obchodów drugiej rocznicy premiery Diablo 4. Od 3 do 17 czerwca, od godziny 19:00 czasu CEST, gracze mogą liczyć na szereg aktywności i nagród związanych z rocznicowym wydarzeniem w grze. Wszystko to zbiega się z końcem sezonu Powrót Beliala.

Premie mają zastosowanie na wszystkich rangach świata, zarówno w Sferze Sezonowej, jak i Wieczności. Blizzard przypomina, że wydarzenie zbiega się z końcówką ósmego sezonu gry – Powrót Beliala. To ostatni moment na stoczenie walki z finałowym przeciwnikiem sezonu i wykorzystanie zwiększonych bonusów do progresji postaci. Wszystkie opisane aktywności dostępne są do 17 czerwca, do godziny 19:00 czasu CEST.

Nowy sezon Diablo 4 zatytułowany Grzechy Horadrimów, o którym informowaliśmy wcześniej, ruszy wkrótce po obchodach rocznicowych – start najpewniej nastąpi 1 lipca 2025.