Ta chińska gra zdetronizowała Elden Ring. Nowy król soulslike'ów?

Tak czy inaczej, osiągnięcie to robi spore wrażenie. Szczególnie, że Black Myth: Wukong rzeczony próg 30 milionów kopii osiągnęło znacznie szybciej niż niekwestionowany dotychczas król soulslike’ów, Elden Ring. Hit FromSoftware z lutego 2022 roku potrzebował do dotarcia do tego samego sprzedażowego miejsca ponad 3 lat. To tylko pokazuje, jak ogromnym sukcesem była debiutancka gra Game Science. Zresztą, dość powiedzieć, że produkcja ta w 2024 roku zgarnęła tytuł Gry Roku zarówno podczas Golden Joystick Awards, jak i Steam Awards. Była ona również nominowana w tej kategorii w plebiscytach The Game Awards, BAFTA Games Awards i D.I.C.E. Awards.

Nic więc dziwnego, że chińscy deweloperzy zamierzają pójść za ciosem. W efekcie już podczas Gamescom 2025 oficjalnie zapowiedziano prace nad kolejną grą z cyklu, czyli Black Myth: Zhong Kui. Co ciekawe, według początkowych założeń tytuł ten miał być jedynie dodatkiem do Wukonga, ale finalnie rozrósł się do rozmiarów pełnoprawnej produkcji.