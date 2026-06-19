Ta chińska gra zdetronizowała Elden Ring. Nowy król soulslike'ów?

Czyżbyśmy właśnie byli świadkami swoistej detronizacji? Cóż, na polu samej sprzedaży jak najbardziej.
Elden Ring potrzebowało na to ponad 3 lat, tymczasem Black Myth: Wukong...
Chodzi tutaj o wydane jesienią 2024 roku Black Myth: Wukong. Produkcja chińskiego Game Science według najnowszych raportów Chińskiego Związku Młodzieży Komunistycznej w niespełna 2 lata od premiery rozeszła się w ponad 30 milionach egzemplarzy. Co istotne, ponad połowa kopii miała trafić poza Chiny. Jeżeli chodzi o platformy, to tutaj prym wieść ma PC, gdzie tytuł dostępny jest za pośrednictwem Steama. Niemniej również wydanie na PlayStation 5 miało zanotować bardzo dobre wyniki. Warto w tym momencie przypomnieć, że edycje PC i PS5 trafiły na rynek w tym samym momencie, podczas gdy posiadacze Xbox Series X/S na port musieli czekać kolejny rok.
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