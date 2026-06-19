Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta chińska gra zdetronizowała Elden Ring. Nowy król soulslike'ów?

Maciej Petryszyn
2026/06/19 15:30
0
0

Gatunek soulslike’ów od lat zdobywa popularność. Nic więc dziwnego, że regularnie powstają produkcje starające się nawiązać do sukcesów ojców tego rodzaju zabawy.

Czyżbyśmy właśnie byli świadkami swoistej detronizacji? Cóż, na polu samej sprzedaży jak najbardziej.

Black Myth: Wukong
Black Myth: Wukong

Elden Ring potrzebowało na to ponad 3 lat, tymczasem Black Myth: Wukong...

Chodzi tutaj o wydane jesienią 2024 roku Black Myth: Wukong. Produkcja chińskiego Game Science według najnowszych raportów Chińskiego Związku Młodzieży Komunistycznej w niespełna 2 lata od premiery rozeszła się w ponad 30 milionach egzemplarzy. Co istotne, ponad połowa kopii miała trafić poza Chiny. Jeżeli chodzi o platformy, to tutaj prym wieść ma PC, gdzie tytuł dostępny jest za pośrednictwem Steama. Niemniej również wydanie na PlayStation 5 miało zanotować bardzo dobre wyniki. Warto w tym momencie przypomnieć, że edycje PC i PS5 trafiły na rynek w tym samym momencie, podczas gdy posiadacze Xbox Series X/S na port musieli czekać kolejny rok.

GramTV przedstawia:

Tak czy inaczej, osiągnięcie to robi spore wrażenie. Szczególnie, że Black Myth: Wukong rzeczony próg 30 milionów kopii osiągnęło znacznie szybciej niż niekwestionowany dotychczas król soulslike’ów, Elden Ring. Hit FromSoftware z lutego 2022 roku potrzebował do dotarcia do tego samego sprzedażowego miejsca ponad 3 lat. To tylko pokazuje, jak ogromnym sukcesem była debiutancka gra Game Science. Zresztą, dość powiedzieć, że produkcja ta w 2024 roku zgarnęła tytuł Gry Roku zarówno podczas Golden Joystick Awards, jak i Steam Awards. Była ona również nominowana w tej kategorii w plebiscytach The Game Awards, BAFTA Games Awards i D.I.C.E. Awards.

Nic więc dziwnego, że chińscy deweloperzy zamierzają pójść za ciosem. W efekcie już podczas Gamescom 2025 oficjalnie zapowiedziano prace nad kolejną grą z cyklu, czyli Black Myth: Zhong Kui. Co ciekawe, według początkowych założeń tytuł ten miał być jedynie dodatkiem do Wukonga, ale finalnie rozrósł się do rozmiarów pełnoprawnej produkcji.

Źródło:https://wccftech.com/black-myth-wukong-30-million-sales/

Tagi:

News
sprzedaż gier
wyniki sprzedaży
sprzedaż
wyniki
Game Science
Black Myth: Wukong
sukces
Black Myth
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112