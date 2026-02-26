Reżyser Resident Evil krytykuje twórców ekranizacji gier. „To skandaliczne”

Twórca nakłania członków ekipy do zapoznania się z grami.

Sukces seriali The Last of Us, Fallout oraz kinowego hitu Super Mario Bros. Film pokazuje, że adaptacje gier wideo przeżywają prawdziwy renesans. W branży filmowej coraz częściej mówi się o tym, że to właśnie growe adaptacje są w stanie pokonać monopol superbohaterskich produkcji. W tym kontekście głos zabrał twórca, który z ekranizacjami gier jest związany od dekad.

Paul W. S. Anderson uważa, że twórcy ekranizacji gier muszą zagrać w adaptowane produkcje

Paul W. S. Anderson, reżyser filmowych odsłon serii Resident Evil, a także produkcji opartych na markach Mortal Kombat oraz Monster Hunter, w podcaście Post Games przyznał, że nie wyobraża sobie pracy nad adaptacją bez znajomości materiału źródłowego. Jego zdaniem brak takiego zaangażowania to poważny błąd.