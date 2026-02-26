Reżyser Resident Evil krytykuje twórców ekranizacji gier. „To skandaliczne”

Twórca nakłania członków ekipy do zapoznania się z grami.
Sukces seriali The Last of Us, Fallout oraz kinowego hitu Super Mario Bros. Film pokazuje, że adaptacje gier wideo przeżywają prawdziwy renesans. W branży filmowej coraz częściej mówi się o tym, że to właśnie growe adaptacje są w stanie pokonać monopol superbohaterskich produkcji. W tym kontekście głos zabrał twórca, który z ekranizacjami gier jest związany od dekad.
Paul W. S. Anderson uważa, że twórcy ekranizacji gier muszą zagrać w adaptowane produkcje
Paul W. S. Anderson, reżyser filmowych odsłon serii Resident Evil, a także produkcji opartych na markach Mortal Kombat oraz Monster Hunter, w podcaście Post Games przyznał, że nie wyobraża sobie pracy nad adaptacją bez znajomości materiału źródłowego. Jego zdaniem brak takiego zaangażowania to poważny błąd.
Uważam, że dla mnie to bardzo ważne, by być fanem. Zawsze szokuje mnie, gdy reżyserzy udzielają wywiadów i mówią, że robią film na podstawie gry, ale nigdy w nią nie grali. To skandaliczne. Czy ktoś zaadaptowałby Wojnę i pokój i powiedział, że nie czytał książki, bo ma scenariusz i to mu wystarczy, a samą powieścią się nie interesuje?
Twórca podkreśla, że ignorowanie oryginału jest brakiem szacunku wobec odbiorców, którzy spędzili z daną marką dziesiątki godzin:
Mam wrażenie, że to krzywdzi ludzi, którzy kochają tę grę i poświęcili jej wiele godzin, dni i miesięcy swojego życia, jeśli twórca całkowicie to ignoruje.
Szczególną uwagę Anderson zwraca na warstwę wizualną i klimat. Według niego kluczem do udanej adaptacji jest uchwycenie estetyki oraz sposobu, w jaki gra operuje kamerą i napięciem.
Zawsze dopilnowuję, aby scenografowie, z którymi pracuję, grali w daną grę albo przynajmniej oglądali jej przejścia, żeby wiedzieli, jak wygląda ten świat, a operator rozumiał, jak porusza się kamera. Wszystkie te elementy są obecne w moich filmach, bo są obecne w grach, które adaptuję. Dbam o to, by cała ekipa była w tym zanurzona, dzięki czemu fani czują, że DNA gry jest wpisane w film. To buduje ogromny kredyt zaufania.
Reżyser przyznał również, że przy pracy nad pierwszym Resident Evil szczególnie zależało mu na oddaniu grozy znanej z oryginału. Jako przykład wskazał kultową scenę z wyskakującymi przez okno psami zombie.
To było przerażające. Pomyślałem, że muszę zrobić straszny film, bo gra jest straszna i właśnie to oferuje odbiorcom. Nie mogłem stworzyć wiernej kopii jeden do jednego, bo widzowie wiedzieliby dokładnie, kiedy pies wyskoczy przez okno i byliby na to przygotowani. Nie chciałem odbierać im tego doświadczenia, bo element zaskoczenia jest częścią przeżyć związanych z grą i powinien zostać przeniesiony do filmu.
Choć filmowe odsłony Resident Evil spotykały się z mieszanymi opiniami fanów, Anderson pozostaje wierny zasadzie szacunku wobec marki oraz zrozumienia, czego gracze oczekują od danej historii. Dziwi więc, że pomimo tych deklaracji, film Monster Hunter okazał się tak daleki od gier Capcomu i tego, czego oczekiwali fani.
