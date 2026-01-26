Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta animacja Disneya to hit kinowy, który pobił wszelkie rekordy. Już wkróce trafi na VOD

Jakub Piwoński
2026/01/26 14:20
0
0

Największy sukces w historii amerykańskiej animacji trafia do cyfrowej dystrybucji.

Animacja Disneya, która podbiła światowe kina, staje się rekordzistą w box office. Zwierzogród 2 zarobił ponad 1,7 miliarda dolarów, co czyni go najbardziej dochodową produkcją animowaną wyprodukowaną w USA. Teraz fani będą mogli obejrzeć hit w domu – film trafi na platformy VOD już we wtorek, 27 stycznia. Początkowo dostępny będzie w wersjach do wypożyczenia lub zakupu cyfrowego, co daje możliwość natychmiastowego seansu bez wychodzenia z domu.

Zwierzogród 2
Zwierzogród 2

Zwierzogród 2 zmierza na VOD i nośniki fizyczne

Dla miłośników tradycyjnych nośników przygotowano też edycje 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD, choć w tym przypadku trzeba poczekać do 3 marca. Zapewne blisko tego terminu animacja trafi też do biblioteki Disney+. Przypomnijmy, że w drugiej części przygód bohaterów Zwierzogrodu, detektywi Judy Hops i Nick Bajer próbują rozwikłać tajemniczą sprawę zaginięcia nieuchwytnego gada, którego obecność w mieście ssaków wprowadza chaos i niepokój. Aby go schwytać, para policjantów musi wkroczyć do nieznanych, mrocznych dzielnic, co wystawi na próbę ich partnerstwo i odwagę.

GramTV przedstawia:

Na premierę drugiej części filmu fani czekali dziewięć lat. Za reżyserię odpowiada Jared Bush, współtwórca pierwszej części Zwierzogrodu. Głosy postaciom użyczyli m.in. Ginnifer Goodwin i Jason Bateman. Film jest chwalony za łączenie wartkiej akcji z błyskotliwym dowcipem, a jego sukces pokazuje, że animacje Disneya wciąż potrafią przyciągnąć szeroką publiczność. Już wcześniej informowaliśmy, że dla Zwierzogrodu 2 wyjątkowo wdzięcznym rynkiem okazała się Azja.

Źródło:https://deadline.com/gallery/disneys-zootopia-2-sets-digital-dvd-release-dates/

Jakub Piwoński

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




