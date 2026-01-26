Ta animacja Disneya to hit kinowy, który pobił wszelkie rekordy. Już wkróce trafi na VOD

Animacja Disneya, która podbiła światowe kina, staje się rekordzistą w box office. Zwierzogród 2 zarobił ponad 1,7 miliarda dolarów, co czyni go najbardziej dochodową produkcją animowaną wyprodukowaną w USA. Teraz fani będą mogli obejrzeć hit w domu – film trafi na platformy VOD już we wtorek, 27 stycznia. Początkowo dostępny będzie w wersjach do wypożyczenia lub zakupu cyfrowego, co daje możliwość natychmiastowego seansu bez wychodzenia z domu.

Zwierzogród 2 zmierza na VOD i nośniki fizyczne

Dla miłośników tradycyjnych nośników przygotowano też edycje 4K Ultra HD, Blu-ray i DVD, choć w tym przypadku trzeba poczekać do 3 marca. Zapewne blisko tego terminu animacja trafi też do biblioteki Disney+. Przypomnijmy, że w drugiej części przygód bohaterów Zwierzogrodu, detektywi Judy Hops i Nick Bajer próbują rozwikłać tajemniczą sprawę zaginięcia nieuchwytnego gada, którego obecność w mieście ssaków wprowadza chaos i niepokój. Aby go schwytać, para policjantów musi wkroczyć do nieznanych, mrocznych dzielnic, co wystawi na próbę ich partnerstwo i odwagę.