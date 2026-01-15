Zaloguj się lub Zarejestruj

Szykować portfele. Znamy daty wszystkich wyprzedaży Steam w 2026 roku

Maciej Petryszyn
2026/01/15 22:15
Rok 2026 dopiero się zaczął, ale maniacy powiększania swoich kupek wstydu już teraz mogą zacierać ręce. Przed nami wiele okazji, by kupować kolejne gry, w które nigdy nie zagramy.

Valve postanowiło bowiem odsłonić karty w kwestii wyprzedaży, które czekają nas w trakcie nadchodzących dwunastu miesięcy. Co zatem szykują dla nas wydawcy oraz sam Steam, na którym niedawno przebywały jednocześnie 42 miliony użytkowników?

Steam z rozpiską wyprzedaży na cały 2026 rok

Oczywiście głównym punktem kalendarza będą cztery największe wyprzedaże, które odbędą się wiosną, latem, jesienią oraz zimą. To wtedy promocje obejmują niemal całą bibliotekę Steama i nierzadko są najatrakcyjniejsze. Pierwsza z nich już za dwa miesiące, tj. w drugiej połowie marca. Kolejne to przełom czerwca i lipca, początek października oraz przełom grudnia 2026 i stycznia 2027.

Do tego w dopiero co rozpoczętym roku czekają nas trzy edycje Steam Next, czyli festiwalu poświęconego demom. W tym czasie dostaniemy dostęp do setek lub nawet tysięcy wersji demonstracyjnych, a deweloperzy będą mogli zachęcać nas do zainteresowania swoimi produkcjami. Jest to dobra okazja, by zapoznać się z pozycjami, które w normalnym okresie mogą umknąć naszej uwadze.

Co ciekawe, Valve nie odkryło wszystkich kart. Wiemy bowiem, że w listopadzie odbędzie się specjalne wydarzenie związane bezpośrednio z czarnym piątkiem. Ale kiedy konkretnie się ono odbędzie i na czym konkretnie będzie polegać? W tym wypadku twórcy Steama szczegóły podadzą nam dopiero w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Tak oto prezentuje się lista steamowych wyprzedaży na ten rok:

Styczeń 2026:

  • Festiwal Detektywistyczny: 12 – 19 stycznia
  • Festiwal Gier Planszowych: 26 stycznia – 2 lutego

Luty 2026:

  • Festiwal Pisania: 5 – 9 lutego
  • Festiwal PvP: 9 – 16 lutego
  • Festiwal Koni: 19 – 23 lutego
  • Lutowa edycja Festiwalu Steam Next 2026: 23 lutego – 2 marca

Marzec 2026:

  • Festiwal Tower Defense: 9 – 16 marca
  • Wiosenna wyprzedaż Steam 2026: 19 – 26 marca
  • Festiwal Domów: 30 marca – 6 kwietnia

Kwiecień 2026:

  • Festiwal Ukrytych Obiektów: 9 – 13 kwietnia
  • Festiwal Średniowiecza: 20 – 27 kwietnia

GramTV przedstawia:

Maj 2026:

  • Festiwal Tworzenia Talii: 4 – 11 maja
  • Festiwal Oceanów: 18 – 25 maja

Czerwiec 2026:

  • Festiwal Bullet Hell: 8 – 15 czerwca
  • Czerwcowa edycja Festiwalu Steam Next 2026: 15 – 22 czerwca
  • Letnia wyprzedaż Steam 2026: od 25 czerwca do 9 lipca

Lipiec 2026:

  • Festiwal Dedukcji Społecznej: 13 – 16 lipca
  • Festiwal Pociągów: 20 – 27 lipca

Sierpień 2026:

  • Festiwal Cyberpunku: 3 – 10 sierpnia
  • Festiwal Kręgli i Kołków: 17 – 20 sierpnia
  • Festiwal Wytwarzania i Przetrwania PvE: 31 sierpnia – 7 września

Wrzesień 2026:

  • Festiwal Programowania: 10 – 14 września
  • Festiwal Drużynowych RPG: 14 – 21 września

Październik 2026:

  • Jesienna wyprzedaż Steam 2026: 1 – 8 października
  • Festiwal Gotowania: 12 – 19 października
  • Październikowa edycja Festiwalu Steam Next 2026: 19 – 26 października
  • Dom Strachów Steam 5: 26 października – 2 listopada

Listopad 2026:

  • Festiwal Autobitewniaków RPG: 16 – 23 listopada
  • wydarzenie mające na celu wyróżnić gry organizujące zniżki na czarny piątek poprzez przekierowanie ruchu sieciowego do centrum zniżek i wydarzeń. Konkretne daty i szczegóły zostaną podane w przyszłości

Grudzień 2026:

  • Zimowa wyprzedaż Steam 2026: 17 grudnia 2026 – 4 stycznia 2027
Źródło:https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/493837645658461608

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

