Szykować portfele. Znamy daty wszystkich wyprzedaży Steam w 2026 roku

Rok 2026 dopiero się zaczął, ale maniacy powiększania swoich kupek wstydu już teraz mogą zacierać ręce. Przed nami wiele okazji, by kupować kolejne gry, w które nigdy nie zagramy.

Valve postanowiło bowiem odsłonić karty w kwestii wyprzedaży, które czekają nas w trakcie nadchodzących dwunastu miesięcy. Co zatem szykują dla nas wydawcy oraz sam Steam, na którym niedawno przebywały jednocześnie 42 miliony użytkowników? Steam z rozpiską wyprzedaży na cały 2026 rok Oczywiście głównym punktem kalendarza będą cztery największe wyprzedaże, które odbędą się wiosną, latem, jesienią oraz zimą. To wtedy promocje obejmują niemal całą bibliotekę Steama i nierzadko są najatrakcyjniejsze. Pierwsza z nich już za dwa miesiące, tj. w drugiej połowie marca. Kolejne to przełom czerwca i lipca, początek października oraz przełom grudnia 2026 i stycznia 2027.

Do tego w dopiero co rozpoczętym roku czekają nas trzy edycje Steam Next, czyli festiwalu poświęconego demom. W tym czasie dostaniemy dostęp do setek lub nawet tysięcy wersji demonstracyjnych, a deweloperzy będą mogli zachęcać nas do zainteresowania swoimi produkcjami. Jest to dobra okazja, by zapoznać się z pozycjami, które w normalnym okresie mogą umknąć naszej uwadze. Co ciekawe, Valve nie odkryło wszystkich kart. Wiemy bowiem, że w listopadzie odbędzie się specjalne wydarzenie związane bezpośrednio z czarnym piątkiem. Ale kiedy konkretnie się ono odbędzie i na czym konkretnie będzie polegać? W tym wypadku twórcy Steama szczegóły podadzą nam dopiero w bliżej nieokreślonej przyszłości. Tak oto prezentuje się lista steamowych wyprzedaży na ten rok: Styczeń 2026: Festiwal Detektywistyczny: 12 – 19 stycznia

Festiwal Gier Planszowych: 26 stycznia – 2 lutego Luty 2026: Festiwal Pisania: 5 – 9 lutego

Festiwal PvP: 9 – 16 lutego

Festiwal Koni: 19 – 23 lutego

Lutowa edycja Festiwalu Steam Next 2026: 23 lutego – 2 marca Marzec 2026: Festiwal Tower Defense: 9 – 16 marca

Wiosenna wyprzedaż Steam 2026: 19 – 26 marca

Festiwal Domów: 30 marca – 6 kwietnia Kwiecień 2026: Festiwal Ukrytych Obiektów: 9 – 13 kwietnia

Festiwal Średniowiecza: 20 – 27 kwietnia

Maj 2026: Festiwal Tworzenia Talii: 4 – 11 maja

Festiwal Oceanów: 18 – 25 maja Czerwiec 2026: Festiwal Bullet Hell: 8 – 15 czerwca

Czerwcowa edycja Festiwalu Steam Next 2026: 15 – 22 czerwca

Letnia wyprzedaż Steam 2026: od 25 czerwca do 9 lipca Lipiec 2026: Festiwal Dedukcji Społecznej: 13 – 16 lipca

Festiwal Pociągów: 20 – 27 lipca Sierpień 2026: Festiwal Cyberpunku: 3 – 10 sierpnia

Festiwal Kręgli i Kołków: 17 – 20 sierpnia

Festiwal Wytwarzania i Przetrwania PvE: 31 sierpnia – 7 września Wrzesień 2026: Festiwal Programowania: 10 – 14 września

Festiwal Drużynowych RPG: 14 – 21 września Październik 2026: Jesienna wyprzedaż Steam 2026: 1 – 8 października

Festiwal Gotowania: 12 – 19 października

Październikowa edycja Festiwalu Steam Next 2026: 19 – 26 października

Dom Strachów Steam 5: 26 października – 2 listopada Listopad 2026: Festiwal Autobitewniaków RPG: 16 – 23 listopada

wydarzenie mające na celu wyróżnić gry organizujące zniżki na czarny piątek poprzez przekierowanie ruchu sieciowego do centrum zniżek i wydarzeń. Konkretne daty i szczegóły zostaną podane w przyszłości Grudzień 2026: Zimowa wyprzedaż Steam 2026: 17 grudnia 2026 – 4 stycznia 2027

