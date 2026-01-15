Szykować portfele. Znamy daty wszystkich wyprzedaży Steam w 2026 roku

Rok 2026 dopiero się zaczął, ale maniacy powiększania swoich kupek wstydu już teraz mogą zacierać ręce. Przed nami wiele okazji, by kupować kolejne gry, w które nigdy nie zagramy.
Valve postanowiło bowiem odsłonić karty w kwestii wyprzedaży, które czekają nas w trakcie nadchodzących dwunastu miesięcy. Co zatem szykują dla nas wydawcy oraz sam Steam, na którym niedawno przebywały jednocześnie 42 miliony użytkowników?
Steam z rozpiską wyprzedaży na cały 2026 rok
Oczywiście głównym punktem kalendarza będą cztery największe wyprzedaże, które odbędą się wiosną, latem, jesienią oraz zimą. To wtedy promocje obejmują niemal całą bibliotekę Steama i nierzadko są najatrakcyjniejsze. Pierwsza z nich już za dwa miesiące, tj. w drugiej połowie marca. Kolejne to przełom czerwca i lipca, początek października oraz przełom grudnia 2026 i stycznia 2027.
Do tego w dopiero co rozpoczętym roku czekają nas trzy edycje Steam Next, czyli festiwalu poświęconego demom. W tym czasie dostaniemy dostęp do setek lub nawet tysięcy wersji demonstracyjnych, a deweloperzy będą mogli zachęcać nas do zainteresowania swoimi produkcjami. Jest to dobra okazja, by zapoznać się z pozycjami, które w normalnym okresie mogą umknąć naszej uwadze.
Co ciekawe, Valve nie odkryło wszystkich kart. Wiemy bowiem, że w listopadzie odbędzie się specjalne wydarzenie związane bezpośrednio z czarnym piątkiem. Ale kiedy konkretnie się ono odbędzie i na czym konkretnie będzie polegać? W tym wypadku twórcy Steama szczegóły podadzą nam dopiero w bliżej nieokreślonej przyszłości.
Tak oto prezentuje się lista steamowych wyprzedaży na ten rok:
Styczeń 2026:
Festiwal Detektywistyczny: 12 – 19 stycznia
Festiwal Gier Planszowych: 26 stycznia – 2 lutego
Luty 2026:
Festiwal Pisania: 5 – 9 lutego
Festiwal PvP: 9 – 16 lutego
Festiwal Koni: 19 – 23 lutego
Lutowa edycja Festiwalu Steam Next 2026: 23 lutego – 2 marca
Marzec 2026:
Festiwal Tower Defense: 9 – 16 marca
Wiosenna wyprzedaż Steam 2026: 19 – 26 marca
Festiwal Domów: 30 marca – 6 kwietnia
Kwiecień 2026:
Festiwal Ukrytych Obiektów: 9 – 13 kwietnia
Festiwal Średniowiecza: 20 – 27 kwietnia
Maj 2026:
Festiwal Tworzenia Talii: 4 – 11 maja
Festiwal Oceanów: 18 – 25 maja
Czerwiec 2026:
Festiwal Bullet Hell: 8 – 15 czerwca
Czerwcowa edycja Festiwalu Steam Next 2026: 15 – 22 czerwca
Letnia wyprzedaż Steam 2026: od 25 czerwca do 9 lipca
Lipiec 2026:
Festiwal Dedukcji Społecznej: 13 – 16 lipca
Festiwal Pociągów: 20 – 27 lipca
Sierpień 2026:
Festiwal Cyberpunku: 3 – 10 sierpnia
Festiwal Kręgli i Kołków: 17 – 20 sierpnia
Festiwal Wytwarzania i Przetrwania PvE: 31 sierpnia – 7 września
Wrzesień 2026:
Festiwal Programowania: 10 – 14 września
Festiwal Drużynowych RPG: 14 – 21 września
Październik 2026:
Jesienna wyprzedaż Steam 2026: 1 – 8 października
Festiwal Gotowania: 12 – 19 października
Październikowa edycja Festiwalu Steam Next 2026: 19 – 26 października
Dom Strachów Steam 5: 26 października – 2 listopada
Listopad 2026:
Festiwal Autobitewniaków RPG: 16 – 23 listopada
wydarzenie mające na celu wyróżnić gry organizujące zniżki na czarny piątek poprzez przekierowanie ruchu sieciowego do centrum zniżek i wydarzeń. Konkretne daty i szczegóły zostaną podane w przyszłości
Grudzień 2026:
Zimowa wyprzedaż Steam 2026: 17 grudnia 2026 – 4 stycznia 2027
