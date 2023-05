Sztuczna inteligencja zastąpi ludzi w 80% miejsc pracy

Jeszcze tam nie dotarliśmy, ale myślę, że istnieją powody, by sądzić, że dzielą nas od tego lata, a nie dekady.

Ben Goertzel przestrzegał przed wstrzymywaniem prac badawczych nad sztuczną inteligencją, a wręcz przeciwnie trzeba ją zmieniać, rozwijać, przekształcać i doskonalić.

Chatboty mogą również rozpowszechniać dezinformację i to ma być powód, żeby ją wyłączyć i powstrzymać. To dla mnie bardzo dziwne. Dlaczego nie zablokowaliśmy Internetu? Przecież tam dzieje się dokładnie to samo. Daje ludziom mnóstwo, łatwo dostępnych informacji i również rozpowszechnia bzdury i dezinformację. Myślę, że powinniśmy mieć wolne społeczeństwo. I tak jak internet nie powinien być zakazany, nie powinniśmy też blokować rozwoju SI.