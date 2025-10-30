Stranger Things 5 z epickim finałem. Vecna powraca i atakuje prawdziwy świat

Netflix opublikował nowy zwiastun piątego i zarazem ostatniego sezonu Stranger Things. W finałowej odsłonie serii bohaterowie Hawkins będą musieli stawić czoła ostatecznemu zagrożeniu — Vecnie, który zamierza przenieść koszmar z Upside Down do rzeczywistego świata.

Stranger Things 5 – Upside Down wdziera się do Hawkins

W zapowiedzi, której towarzyszy dramatyczna wersja utworu „Who Wants to Live Forever” zespołu Queen, widzimy, jak Hawkins pogrąża się w chaosie. Potwory z innego wymiaru przejmują miasto objęte kwarantanną, a Lucas walczy o życie Max, która pozostaje w śpiączce po wydarzeniach z poprzedniego sezonu.