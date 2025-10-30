Stranger Things 5 z epickim finałem. Vecna powraca i atakuje prawdziwy świat

Otrzymaliśmy drugi zwiastun ostatniego sezonu hitowego serialu.
Netflix opublikował nowy zwiastun piątego i zarazem ostatniego sezonu Stranger Things. W finałowej odsłonie serii bohaterowie Hawkins będą musieli stawić czoła ostatecznemu zagrożeniu — Vecnie, który zamierza przenieść koszmar z Upside Down do rzeczywistego świata.
Stranger Things 5 – Upside Down wdziera się do Hawkins
W zapowiedzi, której towarzyszy dramatyczna wersja utworu „Who Wants to Live Forever” zespołu Queen, widzimy, jak Hawkins pogrąża się w chaosie. Potwory z innego wymiaru przejmują miasto objęte kwarantanną, a Lucas walczy o życie Max, która pozostaje w śpiączce po wydarzeniach z poprzedniego sezonu.
Tymczasem Eleven i Hopper prowadzą własną misję w samym sercu Upside Down, a Joyce drży o los swojego syna Willa. Zwiastun kończy się mroczną sceną, w której Vecna, stojąc pośród płonącej bazy wojskowej, zwraca się do Willa słowami: „William, pomożesz mi — po raz ostatni”.
Twórcy serialu, bracia Matt i Ross Duffer, zapowiadają, że piąty sezon zamknie wszystkie wątki z poprzednich lat i ostatecznie wyjaśni tajemnicę świata Upside Down. „To kompletna historia. Koniec.” – mówi Matt Duffer.
GramTV przedstawia:
W ostatnim rozdziale Stranger Things ponownie zobaczymy m.in. Millie Bobby Brown, Davida Harboura, Finna Wolfharda, Winonę Ryder, Joe Keery’ego i Sadie Sink. Do obsady dołączyła również Linda Hamilton, znana z serii Terminator.