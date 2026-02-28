Zaloguj się lub Zarejestruj

Znamy oceny WWE 2K26. John Cena z perfekcyjnym ratingiem

Maciej Petryszyn
2026/02/28 21:00
0
0

Już za tydzień fani wrestlingu otrzymają szansę, by zagrać w WWE 2K26. Na razie jedynie we wczesnym dostępie.

Tak czy inaczej, premiera jednak coraz bliżej. Przyszła zatem pora, by odsłonić karty.

John Cena w WWE 2K26
John Cena w WWE 2K26

Super Cena powraca z perfekcyjnym ratingiem

Podczas piątkowej transmisji na kanale UpUpDownDown ujawniono więc najwyższe ratingi fighterów, których zobaczymy w WWE 2K26. Spośród tych nadal aktywnych największymi ocenami pochwalić się mogą Roman Reigns i Cody Rhodes – obaj z notami 95. Za ich plecami z ratingami 94 znaleźli się Seth Rollins oraz CM Punk. Ten ostatni znalazł się na okładce tegorocznej odsłony popularnego cyklu.

Niemniej żadne z wyżej wymienionych nie może się oczywiście pochwalić najwyższą oceną w całej grze, bo tutaj wyróżniane są legendy. Jeżeli chodzi o fighterów z kategorii legend, to najwyżej ocenieni zostali “Stone Cold” Steve Austin, dwukrotnie wybierany najlepszym wrestlerem na świecie, oraz wspomniany już Roman Reigns, ale w wersji z 2022 roku, gdy to drugi raz w karierze znalazł się na szczycie PWI 500.

GramTV przedstawia:

Ale nadal jest ktoś, kto zgarnął jeszcze lepszą notę. Po raz kolejny w WWE 2K pojawi się legendarny John Cena w wersji Super Cena. Super jest również ocena tegoż zawodnika, która wynosi okrągłe 100 punktów na 100. Warto wspomnieć, że Super Cena pojawiał się w serii już wcześniej. Chociaż “pojawiał się” to pewne nadużycie, bo postać ta potrafiła być… niewidzialna, przez co na ring wchodziły często sama koszulka, spodenki i czapka.

Najwyższe oceny w WWE 2K26:

  1. Super Cena – 100
  2. “Stone Cold” Steve Austin – 97
  3. Roman Reigns ’22 – 97
  4. John Cena – 97
  5. John Cena ‘12 – 96
  6. The Rock ’01 – 96
  7. The Undertaker – 96
  8. The Rock ‘24 – 95
  9. The Rock – 95
  10. Brock Lesnar ‘13 – 95
  11. CM Punk ‘13 – 95

WWE 2K26 we wczesnym dostępie będzie dostępne już od 6 marca. Pełnoprawna premiera gry nastąpi zaś tydzień później, tj. 13 marca. W tytuł bawić się będą mogli zarówno posiadacze komputerów osobistych, jak i konsol Nintendo Switch 2, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Będzie to już 12. produkcja z cyklu WWE 2K.

Źródło:https://www.thesmackdownhotel.com/news/wwe2k26/wwe-2k26-overall-ratings-list-all-superstars-ranked-by-best-rating

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

