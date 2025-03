Chińska animacja bije rekordy. Pokonała nawet hit Avengers: Wojna bez granic

Ne Zha 2 to epickie widowisko fantasy, kontynuujące losy Ne Zha i Ao Binga, którzy po utracie swoich ciał próbują je odzyskać, stawiając czoła boskim i demonicznym siłom. Film zachwyca ponoć dynamiczną akcją, efektowną animacją i nawiązuje do chińskiej mitologii i folkloru, prezentując nowoczesną interpretację postaci Ne Zha, tzw. „dziecka diabła”. To tłumaczy, dlaczego produkcja nie odniosła takiego sukcesu w USA – różnice kulturowe są znaczące. Nie przeszkodziło to jednak filmowi przejść do historii kina, będąc nie tylko najbardziej kasową animacją, ale i jednym z najbardziej kasowych filmów.