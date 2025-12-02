Tarantino chce wrócić do „zaginionego arcydzieła”. Reżyser zamierza nakręcić film z niewykorzystanym pomysłem

Tuż przed premierą Kill Bill: The Whole Bloody Affair w kinach Quentin Tarantino zaprezentował światu swój najnowszy projekt. The Lost Chapter: Yuki’s Revenge to krótkometrażowa animacja stworzona na podstawie sceny, której nigdy nie zrealizowano na potrzeby oryginalnych filmów Kill Bill. Najpierw 30 listopada zadebiutowała w grze Fortnite, a następnie doczekała się limitowanej dystrybucji kinowej. Podczas promocji Tarantino znów wrócił do tematu filmów, których nie udało mu się nakręcić. Okazuje się, że technologia otwiera przed nim nowe możliwości.

Quentin Tarantino chce zrealizować animowany film z braćmi Vega

W rozmowie z Entertainment Weekly reżyser zdradził, że przyszłość może należeć do projektów animowanych i tworzonych z wykorzystaniem motion capture. Według niego takie rozwiązania pozwoliłyby wreszcie zrealizować filmy, które od lat krążą wśród fanów jako niespełnione marzenia. Jak stwierdził, widzi przestrzeń między współczesną animacją a japońskim anime, która mogłaby stać się idealnym środowiskiem dla jego zaległych pomysłów.