W głowie się nie mieści 2 nie jest już najbardziej kasową animacją wszech czasów. Chiński film bije rekordy

Ubiegłoroczny, historyczny sukces filmu W głowie się nie mieści 2 nie potrwał długo. Animacja Pixara przez ostatnie miesiące była najbardziej dochodowym filmem animowanym w historii, z ponad miliardem dolarów zarobków na koncie. Chiński przemysł filmowy ponownie udowadnia jednak swoją potęgę. Najnowszy hit tamtejszych kin – Ne Zha 2 – oficjalnie przejął tytuł najbardziej kasowej animacji wszech czasów. Produkcja zarobiła już 12,3 miliarda juanów, czyli około 1,69 miliarda dolarów, minimalnie przewyższając wynik W głowie się nie mieści 2, które zgromadziło 1,68 miliarda dolarów.

Ne Zha 2 filmowym rekordzistą

Co ciekawe, to nie tylko oznacza nowego rekordzistę wśród animacji, ale także czyni Ne Zha 2 ósmym najbardziej dochodowym filmem w historii kina. Sukces tego tytułu pokazuje ogromny wpływ chińskiego rynku na globalną branżę filmową. Większość dochodów Ne Zha 2 pochodzi z rodzimych kin, co czyni go najlepiej zarabiającym filmem w Chinach wszech czasów i rekordzistą pod względem przychodów brutto z jednego rynku. Premiera w okresie Chińskiego Nowego Roku dodatkowo wzmocniła zainteresowanie widzów. To pierwszy film 2025 roku, który przekroczył miliard dolarów wpływów, co zwykle udaje się produkcjom dopiero latem.