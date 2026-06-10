Fable z prezentacją „niezwykłego życia”. Zobaczcie 30-minutowy gameplay z nowego RPG

Na kanale Fable na YouTube opublikowano 30-minutowy gameplay poświęcony „niezwykłemu życiu” w Albionie. Deweloperzy informują, że wspomniany materiał wideo pozwala „zanurzyć się w samym sercu żywej społeczności Fable”. Całość skupia się więc m.in. na nawiązywaniu relacji z postaciami niezależnymi, podejmowaniu decyzji i systemie reputacji.
W Albionie reputacja jest wszystkim. Twoje szlachetne i niecne uczynki będą inaczej odbierane przez każdego mieszkańca, a nawet zmienią otaczający cię świat. Czyja opinia liczy się dla ciebie najbardziej? Ty wybierzesz... a potem poniesiesz konsekwencje. Do ciebie należy decyzja, na czym polega prawdziwe bohaterstwo – czytamy w opisie gry na Steam.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że nowe Fable zadebiutuje na rynku 23 lutego 2027 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nadchodząca produkcja studia Playground Games w dniu swojej premiery trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.
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