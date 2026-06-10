Fable z prezentacją „niezwykłego życia”. Zobaczcie 30-minutowy gameplay z nowego RPG

Wczoraj informowaliśmy, że Fable otrzyma fabularny dodatek, w którym gracze staną na czele kultu. Playground Games i Microsoft nie dają nam jednak zapomnieć o wspomnianej produkcji. W sieci pojawił się bowiem długi gameplay z nadchodzącej odsłony serii Fable.

Twórcy Fable opublikowali 30-minutowy gameplay

Na kanale Fable na YouTube opublikowano 30-minutowy gameplay poświęcony „niezwykłemu życiu” w Albionie. Deweloperzy informują, że wspomniany materiał wideo pozwala „zanurzyć się w samym sercu żywej społeczności Fable”. Całość skupia się więc m.in. na nawiązywaniu relacji z postaciami niezależnymi, podejmowaniu decyzji i systemie reputacji.