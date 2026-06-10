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Fable z prezentacją „niezwykłego życia”. Zobaczcie 30-minutowy gameplay z nowego RPG

Mikołaj Ciesielski
2026/06/10 18:15
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Playground Games pokazuje kolejne ujęcia ze swojej produkcji.

Wczoraj informowaliśmy, że Fable otrzyma fabularny dodatek, w którym gracze staną na czele kultu. Playground Games i Microsoft nie dają nam jednak zapomnieć o wspomnianej produkcji. W sieci pojawił się bowiem długi gameplay z nadchodzącej odsłony serii Fable.

Fable
Fable

Twórcy Fable opublikowali 30-minutowy gameplay

Na kanale Fable na YouTube opublikowano 30-minutowy gameplay poświęcony „niezwykłemu życiu” w Albionie. Deweloperzy informują, że wspomniany materiał wideo pozwala „zanurzyć się w samym sercu żywej społeczności Fable”. Całość skupia się więc m.in. na nawiązywaniu relacji z postaciami niezależnymi, podejmowaniu decyzji i systemie reputacji.

W Albionie reputacja jest wszystkim. Twoje szlachetne i niecne uczynki będą inaczej odbierane przez każdego mieszkańca, a nawet zmienią otaczający cię świat. Czyja opinia liczy się dla ciebie najbardziej? Ty wybierzesz... a potem poniesiesz konsekwencje. Do ciebie należy decyzja, na czym polega prawdziwe bohaterstwo – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że nowe Fable zadebiutuje na rynku 23 lutego 2027 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nadchodząca produkcja studia Playground Games w dniu swojej premiery trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/06/fable-build-an-extraordinary-life-gameplay-walkthrough

Tagi:

News
Microsoft
gameplay
RPG
Playground Games
rozgrywka
Fable
fantasy
TPP
wybory
Xbox Game Studios
fragmenty rozgrywki
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112