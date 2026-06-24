Szefowa EA zachwycona AI. "Widzę wzrost kreatywności”

Dziś wykorzystywanie sztucznej inteligencji w game devie nie jest już tematem tabu. Wiele firm mówi o tym otwarcie.

Co więcej, nie brak nawet głosów entuzjastycznych, wskazujących na zalety tej sytuacji. Te płyną tym razem z Electronic Arts.

AI powoduje wzrost kreatywności? W EA najwyraźniej tak

Przypomnijmy, że już pod koniec ubiegłego roku Business Insider twierdził, że kierownictwo EA od wielu miesięcy nakłania blisko 15 tysięcy pracowników, by ci używali AI niemal do wszystkiego, nawet do planowania rozmów na tzw. tematy drażliwe. Czy to prawda? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że entuzjastycznie do kwestii tej technologii podchodzi prezeska EA Entertainment, Laura Miele. Ta gościła ostatnio na Game Business Live, które odbyło się podczas niedawnego Summer Game Fest, i podczas tego wydarzenia odpowiadała m.in. na pytania związane ze sztuczną inteligencją.