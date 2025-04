Szef Xboxa chwali Nintendo. Microsoft potwierdza wsparcie dla Switcha 2

Premiera Switcha 2 zaplanowana jest na 5 czerwca 2025 roku. Mieliśmy już okazję sprawdzić nową konsolę Nintendo, więc zachęcam was do sprawdzenia naszych wrażeń. Według doniesień na konsolę japońskiego giganta, mają trafić gry Microsoftu, takie jak Flight Simulator czy Halo: The Master Chief Collection. Wcześniej, w 2022 roku, Microsoft podpisał również 10-letnią umowę na wprowadzenie serii Call of Duty na konsole Nintendo, co było częścią negocjacji związanych z przejęciem Activision Blizzard (sfinalizowanym w październiku 2023).

Microsoft będzie wspierało Switcha 2

W rozmowie z Variety, Phill Spencer rozwinął temat wsparcia dla nowej konsoli Nintendo: